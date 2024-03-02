Все западные страны-союзницы Киева направили сотрудников своих спецслужб на территорию Украины. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

«Речь идет не о боевых подразделениях, а, например, о представителях всех спецслужб», — уточнил собеседник издания.

Он отметил, что, если есть поставки вооружения, то должны быть и люди, предоставляющие информацию для использования этой техники на территории страны.

«Украина также служит полигоном для испытаний новой техники. Таким образом, дроны проверяются на месте. Такие профессионалы, конечно, есть на местах», — цитирует Le Monde слова своего источника.

Как говорится в публикации, когда президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о потенциальной отправке военных подкреплений в Украину, он “непреднамеренно приоткрыл завесу” над существующим присутствием представителей западных спецслужб на украинской земле.

Как отмечает Le Monde, обучение, которое французы хотели бы предоставить украинцам, касается, в частности, наземной противовоздушной обороны: объектов, которые особенно часто становятся мишенью для русских.

Присутствие французских солдат или военных других национальностей потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы беспрепятственное нацеливание Москвы, полагают авторы материала. Этот потенциал также должен оказаться важным для объявленного прибытия американских самолетов F-16 в Украину в 2024 году.

В другой своей публикации Le Monde также со ссылкой на источники сообщила, что Париж размышляет над тем, чтобы санкционировать французскому спецназу и части других подразделений право пересекать границу Украины. Такая мера рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — говорится в публикации.

Такое французское военное присутствие могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны российских войск, отмечает газета.

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля по итогам саммита в Париже заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих стран Запада на Украину. По словам французского лидера, несколько европейских стран поставят Киеву «ракеты и бомбы средней и большой дальности».

При этом Макрон не стал уточнять, о каких государствах идет речь, но отметил, что страны-участницы НАТО не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 1 марта в эфире France Inter сообщил, что Париж не станет отправлять свои войска для участия в боевых действиях на стороне Украины.

«Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках, которые президент республики задал, не исключая [отправки войск на Украину], мы можем послать России очень четкий сигнал, что не откажемся от борьбы вместе с украинцами», — сказал он.

Вместе с тем, Сежурне отметил, что высказывание Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину создало «стратегическую двусмысленность» и позволило Франции оказаться «на правильной стороне истории».

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что Париж располагает информацией о намерении Москвы «не останавливаться на достигнутом», и привел в пример Приднестровье, жители которого якобы собирались обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны.