Лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала «очень жестоким» решение президента США Дональда Трампа приостановить военные поставки Украине, пишет французская газета Le Figaro.

«Я считаю жестокость этого решения предосудительной. Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые патриотически защищают свою страну», — сказала Ле Пен в беседе с Le Figaro.

По мнению Ле Пен, «никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать оказывать поддержку, если они не желают больше этого делать». При этом она подчеркнула, что Вашингтон должен был дать Киеву «разумный срок», чтобы адаптироваться к изменившейся ситуации.

Кроме того, лидер «Национального объединения» заявила, что приостановка поставок американского оружия, «которое можно заменить», менее проблематично, чем прекращение поддержки в области разведки и технологий. «Мы видим последствия цифрового подчинения Европы Соединенным Штатам», — подытожила Ле Пен.

Как отмечает Le Figaro, Марин Ле Пен впервые после перепалки Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским высказала свое мнение о текущем состоянии отношений между Вашингтоном и Киевом. Оно, в свою очередь, продемонстрировало, что французский политик изменила свою позицию в отношении действующей администрации США.

Предполагаемый кандидат от «Национального объединения» на президентских выборах во Франции в 2027 году Марин Ле Пен «яростно» выступает как против создания общеевропейской армии, так и против отправки французских войск на территорию Украины, пишет Le Figaro.

Идею отправки французского военного контингента на Украину не поддерживает и председатель «Национального объединения» Жордан Барделла. Об этом он заявил накануне в эфире радиостанции RTL.

«Мы разделяем точку зрения об укреплении нашей обороноспособности, но говорить об отправке наземных войск [на Украину] — это форма эскалации», — сказал французский политик.

Более того, Барделла добавил, что «ядерный зонтик» Франции «по определению» распространяется на ее европейских союзников «со времен генерала де Голля». При этом политик высказался против идеи совместного использования французского ядерного потенциала, что было бы «равносильно национальной измене».

«Франция должна играть более важную роль в обеспечении безопасности других европейских стран, но мы решительно против того, чтобы делиться ядерной кнопкой», — подчеркнул Барделла.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов начать обсуждение общеевропейского ядерного сдерживания. «В ядерной доктрине Франции всегда присутствовало европейское измерение ее жизненно важных интересов», — отметил он.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню согласился со словами Макрона, но подчеркнул, что французское ядерное оружие находится под исключительным контролем президента Франции.

Марин Ле Пен в ответ заявила, что «французское ядерное сдерживание должно оставаться французским ядерным сдерживанием». «Его нельзя делить, не говоря уже о делегировании», — сказала она.