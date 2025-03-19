Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил NEWS.ru, что слухи о его госпитализации являются фейком.

«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый «Бесогон», который, Бог даст, выйдет в пятницу. А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — сказал Михалков.

Его жена Татьяна Михалкова в беседе ТАСС предположила, что информация о его госпитализации «старая».

«Чувствует себя хорошо Никита Сергеевич. Все нормально». <…> Это наверное, старая перепечатка, что когда-то еще он болел, лежал в больнице. Вы посмотрите его расписание, сколько городов он проезжает, сколько репетирует, сколько выступает, сколько встречается со зрителями, сколько у него планов», — отметила она.

О госпитализации режиссера SHOT сообщил утром 19 марта. По данным телеграм-канала, у Михалкова якобы обнаружили проблемы с сердцем и давлением.

Никите Михалкову 79 лет. «Интерфакс» писал, что в январе 2023 года режиссера госпитализировали с гриппом с подозрением на коронавирус. Он тогда находился в отделении реанимации.