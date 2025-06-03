Айсберг А23а, сопоставимый по своей площади с территорией Москвы, впервые за три месяца сошел с мели и продолжил дрейфовать в южных водах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации института Полина Солощук рассказала, что в первые дни июня «ледяной странник» попал под воздействие океанических течений, которые сдвинули его более, чем на 50 км к востоку. В результате А23а оказался почти в 70 км от необитаемого острова Анненкова.

Солощук отметила, что за те месяцы, что айсберг стоял на мели, его площадь уменьшилась на 7% и сократилась до 2730 квадратных километров, что составляет примерно 65% от первоначальной площади А23а.

Айсберг А23а попал в поле зрения общественности в 1986 году, после того как ледяной «остров» площадью 4170 квадратных километров откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера.

На протяжении 30 лет айсберг стоял на мели в центральной части моря Уэддела, однако позднее течение стало нести его вдоль береговой линии Антарктиды. В январе 2025 года А23а дрейфовал в сторону острова Южная Георгия, в 80 км от которого встал на мель в начале марта.

Эксперты высказывали опасения, что таяние столь крупных айсбергов может свидетельствовать о глобальном потеплении и увеличении рисков для таких прибрежных городов как Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, Амстердам и даже Санкт-Петербург в некоторых сценариях развития ситуации.

По словам Солощук, главными факторами, влияющими на будущее айсберга, останется ветер и течения в южной части Атлантического океана. Она отметила, что от А23а продолжат откалываться куски, которые будет растапливать тепло, а сам айсберг не окажет влияния на уровень воды в океане, так как его таяние растянуто во времени.