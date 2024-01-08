Немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни в воскресенье, 7 января. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA в соцсети X со ссылкой на семью спортсмена.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что муж и отец, Франц Беккенбауэр, мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздержаться от вопросов», — говорится в заявлении.

Как пишет Bild, Беккенбауэр в последние годы не появлялся на публике. Издание отмечает, что состояние здоровья футболиста сильно ухудшилось: он перенес инфаркт глаза, несколько операций на сердце, а также страдал болезнью Паркинсона с сопутствующей деменцией. В 2019 году ему имплантировали протез бедра.

Кроме того, в 2015 году Беккенбауэр пережил смерть сына Стефана, который скончался в возрасте 46 лет после продолжительной борьбы с раком.

Чем запомнился Франц Беккенбауэр

Франц Беккенбаэур считается одним из лучших защитников в истории мирового футбола. Он первый в истории игрок на этой позиции, получивший высшую индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч», и единственный, кто получил ее дважды (1974 и 1976).

Беккенбауэр играл в сборной Западной Германии с 1965 по 1977 год, где провел 103 матча и забил 14 голов. В составе национальной сборной он выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го.

Основную часть карьеры Беккенбауэр провел в мюнхенской «Баварии». В составе этой команды трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов). Также был трехкратным чемпионом США в составе «Нью-Йорк Космос» и чемпионом ФРГ в составе «Гамбурга».

После завершения карьеры Беккенбауэр стал футбольным тренером. В этом статусе он привел сборную Германии к мировому чемпионству в 1990 году, став первым футболистом, завоевавшим чемпионский титул как игрок и как тренер. Также был тренером «Баварии» и французского «Марселя».

В последние годы Беккенбауэр занимал пост президента «Баварии».

Дело против Беккенбауэра

В 2016 году Генпрокуратура Швейцарии сообщила о проведении расследования в отношении Беккенбауэра. Футболиста заподозрили в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями при организации чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году.

Британский таблоид The Daily Mail писал, что в середине 2000-х Беккенбауэр мог сыграть ключевую роль в даче взятки футбольной федерации Мальты при выборе страны-хозяйки ЧМ-2006. По версии следствия, в 2005 году он перевел бывшему чиновнику ФИФА Мохамеду бин Хаммаму €6,7 млн двумя транзакциями. Как сообщал The Daily Mail, взятка была оформлена как плата за проведение товарищеского матча между сборной Мальты и «Баварией». Речь идет о периоде, когда Беккенбауэр возглавлял оргкомитет по проведению чемпионата мира в ФРГ, утверждалось в материале.

В апреле 2020 года судебный процесс по обвинению Беккенбауэра в коррупции был прекращен без вынесения приговора в связи с истечением срока давности.