Московский ресторатор, создатель заведений «Обломов» и «Павильон» на Патриарших прудах Кирилл Гусев умер в возрасте 53 лет. О его смерти сообщили ресторатор Станислав Лисиченко и ресторанный обозреватель Мария Лобанова.

«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — написала Лобанова.

По словам источника РЕН ТВ, жена Гусева заметила у него нарушения речи и вызвала скорую. Ресторатора отвезли в больницу с транзиторной ишемической атакой (нарушение кровообращения головного мозга), сообщил собеседник канала. В больнице Гусева подключили к ИВЛ, однако он умер от отека мозга и легких, утверждает канал. Также у него диагностировали пневмонию.

Гусев был совладельцем компании «Ресторанный синдикат» — крупного ресторанного холдинга, работавшего в сегменте премиум-класса. Он открыл такие заведения, как «Обломов», Bistrot, Fish, Nabi, «Золотой». В 2012 году Гусев стал ресторатором года по версии журнала GQ. Телеграм-канал «Антиглянец» назвал Гусева «легендой нулевых».

«Яркий, очень яркий. Невероятно успешный. <…> Его “Ресторанный синдикат” дал рынку очень много», — написал Лисиченко.

По его словам, благодаря Гусеву Патриаршие пруды в Москве «начались как ресторанное место». Однако за последние 15 лет «не взлетел ни один его проект», добавил Лисиченко.