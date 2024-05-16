Один из самых опытных отечественых пилотов, легендарный летчик-испытатель Дмитрий Автухов скончался в возрасте 85 лет от онкологического заболевания, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, это произошло еще 10 мая.

Накануне, 15 мая, о смерти Автухова сообщили создатели первой российской интернет-энциклопедии «Испытателей аэрокосмической техники» в своем телеграм-канале. На посвященной пилоту странице сайта говорится, что после выхода на пенсию он жил в подмосковных Люберцах.

Дмитрий Автухов родился 11 августа 1938 года в Калуге. За свою карьеру он освоил управление самолетами и вертолетами более 20 типов, был награжден орденом «Дружба народов» и различными медалями, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Летать Автухов учился на самолетах По-2 и Як-18 в Коломенском аэроклубе, а в 1960 году окончил филиал Ейского высшего военного авиационного института (ВАУЛ) — 12-е военно-морское авиационное училище летчиков (ВМАУЛ) в Куйбышеве (сейчас — Самара). После увольнения в запас переучился на Як-12 и устроился на работу пилотом в Восточно-Сибирское управление гражданской авиации, где возил пассажиров, почту и другие грузы, а также выполнял санитарные рейсы.

В 1966-1969 годах Автухов работал в отдельной вертолетной эскадрилье Управления гражданской авиации на Центральном аэродроме Москвы, став одним из первых пилотов пожарного вертолета в российской столице.

В конце 1972 года Автухов окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей и практически сразу же поступил на работу по специальности в летно-испытательный комплекс конструкторского бюро им. Камова. Там он поднимал в небо Ка-32А (1990 год), Ка-32А1 (1994 год) и испытывал Ка-25, Ка-26, Ка-27, Ка-29, Ка-32, Ка-50.

С 1983 года Автухов активно участвовал в испытаниях вертолета Ка-50 — и в полигонных условиях, и на демонстрационных показах для высокопоставленных военных и руководителей авиастроительной промышленности, — и в подготовке концепции его боевого использования. В апреле 1986 года именно Автухов впервые успешно выпустил с вертолета Ка-50 противотанковую управляемую ракету (ПТУР) «Вихрь» в ночных условиях. Он же в 1993 году первым продемонстрировал Ка-50 миру на авиасалоне Ле Бурже.

В 1993 году Автухов сыграл пилота Ка-50 в остросюжетном художественном фильме «Черная акула». Съемки курировал лично глава Минобороны Узбекистана Рустам Ахмедов. Некоторые эпизоды снимались с боевой стрельбой и применением боевой взрывчатки вместо пиротехники. Трюки в основном исполняли бойцы подразделений спецназа, почти все роли играли настоящие военные. Консультантом являлся полковник ГРУ Владимир Квачков, которого в 2005 году арестовали по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса.

За годы работы в ОКБ Камова Автухов неоднократно принимал участие в демонстрации вертолетов на авиасалонах Ле Бурже и МАКС. В 1995 году он вышел на пенсию и с тех пор проживал в подмосковных Люберцах.