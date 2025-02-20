В Кстовском районе Нижегородской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. В результате погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Как отметили в экстренных службах, инцидент произошел около аэродрома малой авиации Восточный. Изначально собеседника агентства заявлял о двух пострадавших. Позднее в МЧС сообщили о гибели двух людей.

На место происшествия выехали экстренные службы.

По данным телеграм-каналов, крушение потерпел двухместный самолет RV-7. Mash уточнил, что на борту находились два человека — они совершали тренировочный полет, но при заходе на второй круг судно перевернулось и загорелось после падения. Пилот сам позвонил спасателям, отмечает канал.

«112» пишет, что после падения пилоты были еще живы, но травмы оказались слишком серьезные. Медикам не удалось спасти пострадавших.