Сеть магазинов «Леруа Мерлен», которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, сменит в России название на «Лемана про». Как сообщили в компании, ребрендинг пройдет в несколько этапов.

По сообщению пресс-службы компании, сменится не только название, но и также цвета и логотип. Обновленный логотип представляет собой стилизованное изображение дома, вместо привычного зеленого цвета использованы графитовый и желтый оттенки.

«Все наши гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры продолжат работать в привычном формате», — заверила компания.

В пресс-службе отметили, что ребрендинг пройдет поэтапно: первые магазины под новой вывеской откроются в течение этого года, а сайт и приложение будут обновлены в ближайшее время.

Новое название компания объяснила сочетанием нескольких французских слов:

LEader — лидер;

MAison — дом;

NAture — природа.

«А PRO подчеркивает наш фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома. Если обобщить, то Лемана ПРО — это лидер бережного дома для каждого типа клиентов», — добавили в компании.

Там пообещали, что работа после смены бренда продолжится в прежнем режиме: никаких изменений в деятельности компании, взаимоотношениях с партнерами, обслуживании клиентов и работе сотрудников не произойдет. Ценности и «ДНК компании» остаются неизменными, добавили в пресс-службе.

В марте 2022 года Leroy Merlin объявила, что продолжит работу в России. Спустя год, в марте 2023 года, французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать контроль бизнеса в России местному менеджменту.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов называл решение Adeo «цивилизованным и разумным» и отмечал, что власти будут помогать «российским управленцам в решении всех возникающих вопросов».

В октябре прошлого года «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. В тройку лидеров составленного Forbes рейтинга вошли также JT Group и Philip Morris.