Лесной пожар в Гоначхирском ущелье на Домбае (Карачаево-Черкесия) охватил уже 15 гектаров, сообщили в МЧС России. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени в направлении поселка Домбай.

Пожар начался еще 21 августа, однако в четверг, 22 августа, огонь разгорелся гораздо сильнее. Baza писала, что густой дым мешает людям выехать, но точное количество заблокированных неизвестно.

Телеграм-канал опубликовал кадры, на которых видно огромный столб дыма над ущельем. В МЧС позже сообщили, что спасатели вывели людей из Гоначхирского ущелья в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления.

Утром 23 августа в МЧС заявили, что, по уточненной информации, спасатели эвакуировали из лесного пожара 236 человек, в том числе 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения.

В тушении пожара участвуют порядка 220 специалистов, задействовано 54 единицы техники. В готовности вертолет МЧС России, забор воды будет проводиться из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кель.

Обстановка остается сложной, но находится под контролем, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. По его словам, если позволят погодные условия, для усиления наземной группировки планируется привлечение вертолета МЧС России.