Пламя лесного пожара, приблизившегося к закрытому городу Циолковский в Амурской области, локализовано. Об этом заявил глава ЗАТО Виталий Брижатый в своем телеграм-канале.

«Сегодня, как и наши соседи в Свободненском районе, с раннего утра мы бросили все силы на борьбу с лесным пожаром, который в какой-то момент подошел вплотную к городу. В настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — написал он.

Брижатый также напомнил, что зачастую причиной пожаров становятся сами люди из-за беспечного обращения с огнем, которое приводит к разрушительным последствиям.

«Сегодня их удалось избежать, но я в очередной раз призываю вас к благоразумию. На территории области действует особый противопожарный режим, соблюдайте правила и будьте предельно осторожны с огнем», — обратился он к местным жителям.

Ранее в МЧС заявили о пожаре в лесном массиве Свободненского района Амурской области, где загорание растительности составило 8 км по фронту. Сообщалось, что сухая погода и ветер с порывами до 24 метров в секунду создали условия для быстрого распространения огня. К ликвидации огня были привлечены 70 человек и более 20 единиц техники.

Как сообщили в УМВД по Амурской области, для тушения пожара был задействован весь личный состав ОМВД России по ЗАТО Циолковский, а также были развернуты мобильные группы.

«Полицейские ДПС, ППС, участковые уполномоченные полиции, оперативники, сотрудники тыловых подразделений и внутренней службы осуществляют охрану общественного порядка, организовывают выезд транспортных средств из гаражных массивов, ограничивают доступ людей к очагам возгорания», — говорилось в тексте официального сообщения.

Закрытое административно-территориальное образование Циолковский расположено в 19 км от космодрома Восточный. Утром 13 мая в ГУ МЧС по области сообщили о пожароопасном сезоне и противопожарном режиме на всей территории субъекта. Всего за сутки в Приамурье было зарегистрировано 33 очага горения сухой растительности на площади более 1750 гектаров.