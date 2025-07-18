В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона в течение менее чем четырех часов. Работу приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский, часть населенных пунктов осталась без света, а в Курской области и ДНР пострадали люди. Подробнее о ночной атаке — в материале RTVI.

Началось вечером

Массированная атака началась накануне, с 17:00 до 20:00 средства ПВО уничтожили 24 БПЛА. Больше всего, 21 дрон, сбили в Брянской области, еще по одному — в Калужской, Орловской и Рязанской областях.

С 21:00 до 23:00 ВСУ выпустили по российским регионам еще 22 беспилотника: по десять нейтрализовали в Брянской области и Крыму, по одному — в Орловской области и Московском регионе.

Утром 18 июля Минобороны сообщило, что с 23:00 до 07:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа. Почти половину, 31 аппарат, сбили в Брянской области, 17 0 в Орловской, 10 — в Московском регионе, четыре — над Крымом, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Смоленской и Нижегородской областями. Еще по одному беспилотнику сбили в Белгородской, Калужской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря.

Удары с последствиями

Накануне вечером врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавшей в результате украинского БПЛА женщине.

«Очередные жертвы нацистских преступлений. Сегодня в поселке Глушково Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадала 57-летняя женщина. У нее ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — написал врио главы региона.

Раненую доставили в Курскую областную больницу, за ее жизнь борются врачи. Хинштейн пообещал, что они сделают все возможное, чтобы она как можно скорее пошла на поправку.

Врио губернатора призвал жителей беречь себя и не ездить в приграничные районы, потому что это все еще небезопасно.

Атаковал беспилотник и территорию ДНР. Как рассказал глава республики Денис Пушилин, украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну в Горловке. В результате пострадали трое сотрудников МЧС, медики оказывают им помощь.

«Также повреждена спецтехника. Повреждены жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Калининском районе Горловки», — уточнил глава ДНР.

По его словам, ВСУ применяли ударные БПЛА и ствольную артиллерию для атак на республику.

Кроме того, без света оказались жители Запорожской области. Электроснабжение отключилось в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском, Приазовском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском округах, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», — написал он в телеграм-канале.

По словам запорожского губернатора, бригады электриков уже занялись восстановительными работами, часть населенных пунктов подключили к резервным линиям.

«На данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа. Специалисты работают в усиленном режиме», — отметил Балицкий.

Аэропорты и дроны на Москву

Около 23:00 Росавиация ограничила работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — объяснили там.

В это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА. летевших на столицу.

«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Вскоре Домодедово и Жуковский вернулись к привычному режиму работы, а около 01:00 ограничения ввели в аэропорте Внуково и отменили их только в 04:30.

За это время средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Как уточнил Сергей Собянин, сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков аппаратов.

Подмосковье под ударом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, написал в телеграм-канале, что в регионе ночью уничтожили 11 БПЛА. Их сбили над пятью округами: в Домодедове, Красногорске, Солнечногорске, Можайске и Сергиевом Посаде.

«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — уточнил глава Подмосковья.

По его словам, в коттеджном поселке «Рязанцы» под Сергиевом Посадом повреждения получили два частных дома. Частично разрушились стена частного дома и забор на Центральной улице в солнечногорской деревне Марьино.

«На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество», — пообещал Андрей Воробьев.

Что в других регионах

В Калужской области дроны уничтожили в Медынском, Боровском, Жуковском и Тарусском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате массированного удара БПЛА в регионе разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал не снимать и не публиковать в Сети видео с работой средств ПВО.

В Смоленской области, уточнил губернатор Василий Анохин, пострадавших и повреждений в результате уничтожения БПЛА нет. Удалось избежать последствий и в Воронежской области.