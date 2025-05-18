Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон, третье — немец Мануэль Нойер.

В топ-10 рейтинга также вошли: 4. Икер Касильяс (Испания), 5. Гордон Бэнкс (Англия), 6. Петр Чех (Чехия), 7. Дино Дзофф (Италия), 8. Зепп Майер (ФРГ), 9. Рикардо Самора (Испания), 10. Оливер Кан (Германия).

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Всю свою профессиональную игровую карьеру провел в московском «Динамо». В составе «бело-голубых» пять раз выиграл чемпионат СССР и трижды стал обладателем Кубка СССР. Яшин — единственный вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча». Он умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.