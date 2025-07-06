В Мурманской области во время проведения трейла «Хибины» погибли два человека, сообщил глава региона Андрей Чибис. Он отметил, что это произошло из-за «сложных погодных условий».

«Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — сказал губернатор.

Чибис подчеркнул, что ситуация находится у него на личном контроле и выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

СУ СК России по Мурманской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения», — заявили в ведомстве.

Один из участников трейла пожаловался на проблемы в организации мероприятия и уточнил, что одного из погибших нашли у реки.

«Мужчину того у речки на 35-36 км мы видели, как он лежал в термоодеяле, без пульса, к сожалению, с пеной изо рта. Очень жаль», — сообщил он.

Другой спортсмен сообщил, что он много где участвовал, но «так жестко, пожалуй, не попадал».

«Спуск с Петрелиуса объективно опасный, там надо спасателей сажать. К организаторам нет вопросов, пытались найти компромисс. Но для таких условий, конечно, требования к экипировке и опыту должны быть сильно выше. По себе понимаю, что недооценил погоду. <…> Мне пришлось носки на руки надевать», — сказал он.

Еще одна участница сказала, что погодные условия были ужасными и ее спас дополнительный комплект одежды: «И все равно на 55 км я поняла, что с меня хватит, а то следующий труп будет мой».

Другой спортсмен пожаловался на то, что организаторы допустили «жесткий прошлеп» еще на старте, где «люди были на 3/4 легинсах». По его мнению, соревнования стоило отменить.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что в результате ЧП в горах Мурманской области два человека погибли, еще двое пострадали. Mash уточняет, что оба пострадавших госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Телеграм-канал «112» отмечает, что организаторы мероприятия «Хибины» думали его отменить ввиду плохой погоды, но в итоге передумали.