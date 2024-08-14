Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи по ее просьбе. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

«Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! С сегодняшнего дня я завершаю свою работу в Росмолодежи. Это решение далось мне очень непросто — сфера молодежной политики стала для меня большой и очень важной частью жизни. Иной раз жизни в буквальном, а не фигуральном смысле 24/7 — ради и во благо российской молодёжи — мы отдавали для этого все силы, будем и впредь это делать», — говорится в сообщении Разуваевой.

По ее словам, оставить должность побудили личные семейные обстоятельства.

«Им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе. Вызовы, которые стоят перед сферой; задачи, которые поставлены Президентом — требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи», — пояснила Разуваева.

Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на ее заместителя Дениса Аширова.

Пост главы Росмолодежи Разуваева занимала с мая 2021 года. В том же году она возглавила департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.

С 2016 года Разуваева отвечала за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий «Таврида» (Форум, Фестиваль «Таврида.Арт», Университет креативных индустрий). В 2017 году она руководила дирекцией Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Награждена Орденом Дружбы.

Денис Аширов ранее возглавлял региональный штаб Московского городского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», а также занимал должность директора Департамента молодежной политики и социальных проектов в Минобрнауки.