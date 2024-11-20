Лидер рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев заявил, что благодарен президенту Владимиру Путину за то, что тот, по мнению музыканта, «вернул достоинство» России. Свое мнение Журавлев высказал в программе «Легенда» на RTVI.

Артист заявил, что современные европейские политики производят впечатление «недообразованных» людей.

«[Глава МИД ФРГ] Анналена Бербок, [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и так далее. Они какие-то, ну, недоразвитые, правда. Какие-то все зашоренные, формалистические люди, вообще как не люди как будто, какие-то марионетки просто», — считает Журавлев.

На вопрос о Путине Журавлев ответил: «Наш президент — человек. Он не марионетка. Ну, на мой взгляд, во всяком случае».

«Я вообще нашему президенту очень благодарен. Очень. Благодарность моя из года в год растет к нему. Благодарен за то, что он сделал Россию стоящей. То есть он вернул ей достоинство, России, которого она вполне заслуживает, на мой взгляд», — заявил лидер «Альянса».

По словам Журавлева, это достоинство растет, поэтому растет и его благодарность Путину. «Потому что я человек русский, я воспитан на русских сказках и на Пушкине, Лермонтове и прочей всей нашей, любимой мною русской культуре. И поэтому я горжусь тем, что я русский», — продолжил рокер.

Журавлев добавил, что при этом является англоманом.

«Я очень люблю английскую литературу, я очень люблю английский кинематограф, я очень люблю английскую живопись, я очень люблю английскую музыку», — пояснил музыкант.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему не нравится, «что президента Российской Федерации выставляют все время кровожадным человеком».