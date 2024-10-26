Президент России Владимир Путин — богобоязненный человек, конфликт с Украиной случился бы «по-любому» и при другом лидере. Такое мнение продюсер Иосиф Пригожин высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Мне не нравится, что президента Российской Федерации выставляют все время кровожадным человеком. Это несправедливо и неправильно», — сказал Пригожин.

Он отметил, что знаком с Путиным и неоднократно встречался с ним.

«Он абсолютно богобоязненный и сентиментальный, нормальный человек. Он не тот, за кого его выдают средства массовой информации. Я еще раз повторюсь, я не его адвокат. Если бы я не был знаком когда-то, и мы не были бы представлены друг к другу 20 лет назад, условно говоря — я бы, наверное, думал иначе», — заявил Пригожин.

По его словам, Путин — «фанат того дела, в котором он сегодня существует».

«Давайте просто поймем одну вещь — был бы у нас конфликт с Украиной или не был бы даже в отсутствие президента Путина. Хотите, я скажу, что я думаю по этому поводу? Был бы по-любому. А вы посмотрите интервью 1998 года Александра Любимова и [первого президента Украины Леонида] Кравчука. 1998 год, программа «Взгляд». Украину делали всегда враждебной по отношению к нам», — сказал Пригожин.