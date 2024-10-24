До начала военной операции на Украине в России не было опасности атаки дронов, однако ситуация была «гораздо хуже». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил президент Владимир Путин.

Журналист «Би-би-си» Стивен Розенберг обратил внимание на итоговую декларацию саммита БРИКС, в которой в том числе говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также справедливого мира. Он спросил, как эти пункты соотносятся с военным конфликтом на Украине

«До начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупировавших российскую территорию… Как это все соотносится с заявлением от британской разведки о том, что Россия поставила перед собой цель сеять хаос на улицах Британии и Европы, поджогами и диверсиями и так далее. Вот где стабильность?», — спросил Розенберг.

Отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» Путин сказал, что безопасность в России — это «самое главное» для него.

«Вы сказали про удары дронов. Да, этого не было. Но была гораздо [более] худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами западного мира все время указывали на свое место <…> Так все вроде бы ласково, но нам всегда показывали свое место», — заявил президент.

По словам Путина, такое положение в конечном счете привело бы Россию к «скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков». Глава государства предположил, что страна в этом случае могла бы лишиться суверенитета, что подвергло бы риску само ее существование.

«Вот в этом самое главное, выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости в финансах, экономике, военном деле и означает повышение нашей безопасности, создание условий для ее уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного», — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что сейчас Россия развивается и сотрудничает с теми государствами, которые уважают ее независимость и традиции. Он уточнил, что такие страны представлены в БРИКС, и Москва относится к ним «таким же образом».

Президент также затронул тему мировой справедливости. В частности, Путин обратил внимание на расширение блока НАТО на восток, к западным границам России. По его словам, Запад игнорировал обращения Москвы с просьбой остановить этот процесс.

«Разве справедливо врать нам в лицо, что такого расширения не будет и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем? В ту же Украину и начать там строить базы военные?» — сказал Путин.

По его оценке, в таком подходе нет справедливости и Россия намерена «поменять эту ситуацию». «И мы добьемся этого», — подчеркнул президент.

Путин заверил, что Россия не способствует эскалации конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и избегает обострений. В то же время президент упрекнул в подобной практике другие страны.

«Не мы занимаемся этой эскалацией, на обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются», — заявил глава государства.

Комментируя утверждения о том, что Россия якобы «сеет хаос» на улицах Великобритании Путин усмехнулся и сказал, что это «полная чушь».