Россия сожалеет по поводу происходящих в мире конфликтов, в том числе в связи с конфликтом на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани после выступления лидера Палестины Махмуда Аббаса.

«Что касается ситуации в Палестине. К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас на границах то же самое происходит, к огромному, тоже, нашему сожалению», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что гуманитарная катастрофа в Газе — «это, конечно, особая ситуация». Происходящее «не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», добавил российский президент.

Он также выразил сожаление в связи с российско-украинским конфликтом, отвечая на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша жить «как одна большая семья». Путин напомнил о том, что в семьях, «к сожалению, часто случаются размолвки».

«Господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что видит цель БРИКС в разработке необходимых механизмов взаимодействия и создании благоприятной атмосферы «в общем доме». «Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе, в тесной координации с Организацией Объединенных Наций», — отметил он.

Гутерриш, в свою очередь, предложил четыре направления для укрепления многосторонности, продвижения мира, развития и прав человека:

финансирование, включающее в себя реструктуризацию кредитов для государств, которые тонут в долгах;

приверженность борьбе за климат и снижение роста температуры;

обеспечение каждой стране доступа к «преимущества технологий»;

укрепление механизмов мир, включая многостороннее соглашение по ядерному разоружению и меры по запрету на размещение оружия в космосе.