Соучредитель французской праворадикальной политической партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет, сообщает телерадиокомпания BFMTV.

На ее сайте смерть Ле Пена названа «концом политической эпохи». Автор материала отмечает, что политик, который в последние несколько лет был далек от партийной деятельности, сохранил большое значение для «электоральной среды» и по-прежнему воспринимается как «гарант долголетия крайне правых на протяжении полувека».

«Однако его устоявшаяся стратегия уклонений всегда была препятствием на пути к завоеванию власти до того, как [его дочь] Марин Ле Пен возглавила движение», — отмечается в статье.

Жан-Мари Ле Пен родился в 1928 году в Ла-Трините-сюр-Мер в семье рыбаков и в 13 лет лишился отца, погибшего в море. Мальчик, страстно увлекавшийся литературой, в возрасте 16 лет безуспешно пытался вступить во внутренние войска Франции. Достигнув 20-летия, он уехал из Бретани в Париж, чтобы поступить на юридический факультет Ассаса, и стал президентом Корпорации — движения, объединившего все университетские ассоциации. Студентом Ле Пен совершил свой политический дебют — регулярно вступал в дебаты с активистами UNEF.

В том же студенческом возрасте он вступил в первый иностранный десантный батальон в Индокитае, где встретил Алена Делона, который навсегда останется его другом. Через несколько месяцев спустя, в 1956 году, Жан-Мари Ле Пен занялся политикой и баллотировался на выборах в законодательные органы под флагом «Французского союза» и «Братства» (союза Пьера Пужада). В 27 лет он стал одним из самых молодых депутатов страны. Это стало началом его очень долгой карьеры, которая продлилась почти 50 лет.

Несмотря на победу на выборах, через несколько месяцев Ле Пен прервал действие своего депутатского мандата и отправился на Алжирскую войну, где участвовал, в частности, в битве при Алжире — одном из самых кровавых эпизодов этого конфликта. Впоследствии его обвинили в пытках членов Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира, а он даже не пытался это отрицать.

«Мы пытали, потому что это нужно было сделать. Когда мы приводим к вам кого-то, кто только что заложил двадцать бомб, которые могут взорваться в любой момент, и он не хочет говорить, вы должны использовать исключительные меры, чтобы заставить его это сделать», — рассказал Ле Пен газете «Комбат» в 1962 году.

Впоследствии, впрочем, политик отрицал свое участие в пытках и несколько раз подавал жалобы на журналистов, которые его в этом обвиняли, а также выступал в защиту пыток в своих мемуарах.

В 1963 году Ле Пен стал главой предвыборной кампании Жана-Луи Тиксье Виньянкура на президентских выборах 1965 года, где тот набрал 5,5% голосов. Их сотрудничество прервалось через несколько недель после первого тура, и Ле Пен неожиданно занялся музыкой — основал собственную звукозаписывающую компанию, специализирующуюся на военной музыке.

В 1972 году бывшие товарищи, входившие в «Новый порядок», попросили Ле Пена возглавить очень молодую партию, которая вдохновлялась MSI — итальянской партией, основанной родственниками Муссолини. Тот согласился — и так стал сопрезидентом «Национального фронта». В 1974 году Ле Пен баллотировался от своей партии на пост президента Франции и набрал всего 0,75% голосов.

В 1976 году парижская квартира Ле Пена была разрушена взрывом, который политик назвал покушением на его жизнь. В своих мемуарах впоследствии он напишет, что вместе с женой и тремя дочерьми оказался на улице посреди ночи. Заботу о семействе взял на себя богатый друг политика Юбер Ламбер, поселивший их на вилле Монтрету в Сен-Клу. Через несколько лет благодетель умер, оставив особняк в наследство Ле Пену.

В начале 1980-х к «Национальному фронту» приходит первый успех — правда, пока только на кантональных и муниципальных выборах. Партия сосредоточилась на промышленных городках с большим количеством мигрантов и высоким уровнем безработицы. Заполучив посты мэров в нескольких из них, НФ начинает национальную кампанию: Ле Пен пишет письмо в Елисейский дворец Франсуа Миттерану, обвиняя его во вредной для республики «рассудительности».

Письмом заинтересовались СМИ, и Ле Пен за несколько недель стал звездой, приняв участие в самых престижных французских телешоу, от «20 часов» TF1 до «L’Heure de vérité», где в студии за спиной политика стояли его дочери — так их впервые увидела вся страна. Благодаря популярности в 1984 году Ле Пен смог стать евродепутатом.

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