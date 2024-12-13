Пресненский суд Москвы 13 декабря вынес приговор по громкому уголовному делу об организации крупнейшей в столице сети подпольных казино. Дело слушалось в отношении 14 фигурантов. Организатор сети Антон Бажанов получил 16 лет колонии, однако на оглашение приговора в суд не явился, и теперь объявлен в международный розыск.

Как сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов, дело рассматривалась сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества (ст.210 УК РФ) и организацию азартных игр (ст.171.2 УК РФ). Все фигуранты, за исключением Бажанова, были взяты под стражу в зале суда. Им назначены сроки от семи до девяти лет лишения свободы.

Судя по видеозаписи из зала, где слушалось дело, на скамье подсудимых оказались люди разного пола и возраста. Один из подсудимых слушал свой приговор, держа в руках игрушку — плюшевого льва.

«Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Бажанов не явился на оглашение приговора, постановлением суда объявлен в розыск», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов.

Адвокат Антона Бажанова Ксения Карпенко в день вынесения своему подзащитному приговора находилась в отпуске и не смогла прокомментировать RTVI как причину отсутствия своего подзащитного на оглашении, так и само завершение процесса. Второй адвокат Дмитрий Харитонов на просьбу о комментарии также не ответил.

Уголовное дело в отношении Антона Бажанова и других участников преступного сообщества в Главном следственном управлении СК было возбуждено в 2017 году, хотя в разработке оперативников подпольная сеть казино была еще с 2015 года. Ее организатор ныне 50-летний Бажанов родом из Петербурга. Как писал «Ъ», он профессиональный игрок в покер и бизнесмен. В середине десятых он переехал в Москву и арендовал офис в башне «Город столиц» «Москва-Сити». Через аффилированных с ним коммерсантов он купил ООО «Панорама», у которого была лицензия на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов.

Как отмечали в прокуратуре Москвы, с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года Бажанов руководил созданным им преступным сообществом, в которое входили Владимир Утяков, Алексей Смирнов, Сергей Чулкин, Александр Стрельцов, Наталья Давыдова, Александр Кудаяров, Юрий Никитин, Михаил Кузнецов, Александр Цыбин, Мария Стрекалова, Станислав Назаров, Вячеслав Лазаренко, Елена Маклашова, а также иные сообщники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Под видом легальной деятельности букмекерских контор, под вывесками «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет», как уточнял «Ъ», они проводили незаконные азартные игры по 14 адресам в Москве. Прибыль по ночам собирали наличкой, упаковывали в пакеты и отвозили в один из двух дополнительных офисов «Панорамы» — на Новосущевской улице и Цветном бульваре.

Силовики считают, что на пик своего нелегального бизнеса Антон Бажанов вышел в 2018 году. Он купил себе несколько элитных квартир, собрал парк люксовых авто и даже инвестировал в строительство ТЦ в Московской области и легальных казино в Приморском крае и Беларуси.

Антон Бажанов и остальные фигуранты дела, всего более 100 человек, были задержаны осенью 2018 года. В один день оперативники в разных районах Москвы закрыли сразу свыше десяти подпольных казино. Следствие считает, что ежемесячный доход от их деятельности составлял порядка 500 млн рублей. После задержания Бажанова на его имущество на ту же сумму, как писала «КП», был наложен арест. До задержания организатор ОПС вместе с супругой жил в коттедже в элитном поселке Горки-2. В 2019-2021 годах жена Бажанова несколько раз пыталась обжаловать снятие с имущества ареста, но следствие настаивало, что оно могло быть приобретено на деньги, добытые преступным путем.

В сентябре 2018 года суд взял Антона Бажанова под стражу. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Во время одного из заседаний по продлению ареста защита Бажанова просила выпустить его под залог в 10 млн рублей, и утверждала, что скрываться от следствия намерения у того нет. В заявлении адвокатов Бажанова говорилось, что он в является гражданином РФ, а загранпаспорт у него был изъят следователем, «в связи с чем у него отсутствует возможность выехать за пределы РФ». «В представленных материалах отсутствуют доказательства того, что Бажанов владеет недвижимостью за пределами РФ, а также денежными средствами или счетами в иностранных банках», — отмечала защита Бажанова. Сам он в суде заверял, что у него нет намерения скрываться от следствия.

В 2020 году суд выпустил Бажанова из СИЗО и отправил под домашний арест. В какой момент он сумел скрыться от суда и следствия, неизвестно. В свою очередь из сообщения пресс-службы столичных судов следует, что после возбуждения дела Бажанов успел сменить отчество.