Одна из причин, по которой Центробанк держит ключевую ставку на уровне 21%, — неуправляемый рост курса доллара, который наблюдался с четвертого квартала 2024 года. Такое мнение в программе «Что это было?» на RTVI выразил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Это создавало риски, что люди начнут вкладываться, не развивать производство, не держать деньги на депозитах, а побегут в доллар, как такой актив, который лучше всего сохраняет, так сказать, стоимость денег. Поэтому Центробанк был вынужден поднять [ключевую ставку]. Во-первых, чтобы люди деньги держали в депозитах, а не в долларе. Потому что, если бы люди вынесли деньги из банков, то был бы кризис банковской системы. А для нашей экономики это было бы… Не только в экономике были бы сложности, логистически, но еще бы финансовая система задрожала, завибрировала», — сказал он.

Еще одна причина, по которой сохраняется высокая ключевая ставка, это то, что Центробанк увидел, что треть российских компаний не берет кредиты и развивается только на свою прибыль, треть компаний кредитуются, но немного, а еще треть — кредитовались очень значительно.

«И они, Центральный банк, искали, на каком размере ставки треть компаний перестанут брать деньги, которые не очень понятно, как они будут возвращать. И вот на ставке 21% они увидели, что размер кредитов, которые компании брали, он стабилизировался и стал снижаться. И для них это хороший показатель, потому что одним людям кажется, что не хватает денег в России, у компании, но на самом деле гораздо больше не хватает рабочей силы. И когда у тебя деньги дешевые, ты начинаешь людей нанимать, зарплаты повышать. Это хорошо для людей», — отметил Нечаев.

Он также объяснил, почему курс доллара сейчас опустился ниже 90 рублей. По его словам, в первую очередь, это связано с иностранными инвестициями в Россию. Депутат отметил, что в феврале в российские облигации пришло более 40 млрд рублей.

«Люди в Россию вкладывают доллары: это арабские фонды, это китайские фонды, это индусы пошли, даже американцы идут. Это европейские [фонды] тоже — по кривым схемам. При более нестабильном курсе доллара выгодно вкладываться в наши активы, потому что доходность больше 20 процентов. Пошел приток капитала, поэтому доллар стал снижаться», — пояснил лидер «Новых людей».