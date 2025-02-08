Один из лидеров крайне правой португальской партии Chega («Хватит») Нуну Пардала Рибейру стал фигурантом дела о проституции несовершеннолетних из-за связи с 15-летним мальчиком*. Глава движения Андре Вентура заявил, что его коллега будет исключен, а «любой, кто совершает насилие над несовершеннолетними, должен быть [химически] кастрирован».

Chega — ультраправая популистская партия консерваторов, придерживающаяся экономического либерализма и довольно жестких позиций в отношении мигрантов, мусульман, цыган и коммунистов. Также она требует ввести химическую кастрацию для педофилов. У нее 50 депутатских мест из 230 в Ассамблее Республики (однопалатный парламент страны).

Как пишет El Pais, лидеру Chega в Лиссабоне и зампреду парламентской партийной фракции Нуну Пардала Рибейру предъявили обвинения в двух преступлениях, связанных с несовершеннолетними. По версии следствия, в 2023 году политик, которому тогда был 51 год, познакомился через приложение Grindr с 15-летним подростком*, предлагавшим интим-услуги, и заплатил ему 20 евро за секс.

После этого Рибейру якобы пытался договориться о второй встрече, но мальчик отказался. Подросток также утверждает, что предупреждал его о своем возрасте. Нуну Пардал Рибейру отрицал это, но подтвердил сам факт встречи для секса.

После скандала Рибейру ушел с поста вице-президента Chega в Лиссабоне, а также пообещал снять с себя полномочия муниципального депутата от партии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После этого Вентура объявил, что внутри партии началось расследование, по итогам которого Рибейру, скорее всего, исключат. Лидер Chega утверждает, что недвусмысленно потребовал от своего соратника «немедленно уйти в отставку со всех должностей», так или иначе связанных с партией.

Вентура подчеркнул, что Chega не может «говорить одно, а делать другое», и ее сторонники «нетерпимы к преступлениям независимо от того, кто их совершает». По его словам, это относится ко всем членам организации, вне зависимости от их личной позиции.

«Преступления такого рода, такой тяжести должны иметь немедленное последствие, этим немедленным последствием является отказ и отставка со всех занимаемых должностей», — заявил Вентура.

Так как Chega выступает в поддержку химической кастрации педофилов, журналисты спросили лидера партии, как это соотносится с историей Рибейру. Вентура ответил, что «любой, кто совершает насилие над несовершеннолетними, должен быть кастрирован». В интервью CNN Portugal он заявил, что он продолжает настаивать на химической кастрации за секс с детьми, независимо от того, кто преступник. «Будь то мой отец, мой дед или мой друг», — подчеркнул политик.

El Pais отмечает, что через несколько месяцев после секса с подростком Рибейру выступал в Муниципальном собрании Лиссабона и призывал ввести химическую кастрацию педофилов.

«Это мера <…> эффективного предотвращения преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми», — убеждал он присутствующих.

Кроме Рибейру еще два члена Chega как раз сейчас оказались в центре скандалов: Жозе Пауло Соуза сел пьяным за руль (ему грозит штраф или до года тюрьмы), а Мигеля Арруду обвиняют в краже чемодана.

* — решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России