Американский суд приговорил лидера религиозной секты Сэмюэла Бейтмана к 50 годам тюрьмы за принуждение девочек в возрасте от 9 лет к сексуальным действиям с ним и другими взрослыми. Ранее он заявлял, что имеет более 20 духовных «жен», включая 10 несовершеннолетних девочек.

В ходе следствия Бейтман пошел на сделку с прокуратурой, согласившись признать себя виновным в перевозке несовершеннолетних через границы штатов ради совершения сексуальных преступлений и похищении их из-под опеки. По каждому пункту его приговорили к 50 годам тюрьмы с одновременным отбыванием наказания.

Перед вынесением приговора состоялось короткое закрытое слушание по вопросу дееспособности Бейтмана, в ходе которого обсуждались результаты психолого-психиатрической экспертизы. Защита настаивала на том, что подсудимого следует отправить в психиатрическую тюремную больницу максимум на 20 лет, а по итогам пребывания там, возможно, освободить.

На суде по делу Бейтмана были заслушаны показания трех девочек-подростков, которые рассказали о причиненных им психологических травмах. Судья заявила, что у лидера секты «не должно быть возможности оставаться на свободе и находиться рядом с молодыми женщинами». Она подчеркнула, что с учетом возраста подсудимого 50-летний срок лишения свободы фактически означает пожизненное заключение. После вынесения приговора потерпевшие обнялись и заплакали. В зале суда, кроме адвокатов, не было никого, кто пришел поддержать Бейтмана.

48-летний Бейтман пытался основать в Юте и Аризоне ответвление Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS Church), которая обособилась в начале ХХ века из-за расхождения с мормонами по вопросу отношения к полигинии (многобрачию). Ее руководитель Уоррен Джеффс в 2007 году был приговорен к пожизненному сроку за сексуальное насилие. Бейтман был его доверенным последователем и провозгласил себя «пророком».

В 2019-2020 годах он начал забирать родственниц других членов секты, включая несовершеннолетних девочек, и объявлять их своими женами. При этом Бейтман утверждал, что многоженство «возносит на небеса» и одобрено самим «Небесным Отцом». Ни один из этих браков по понятным причинам не был юридически оформлен.

Следователи выяснили, что Бейтман требовал от своих последователей публично каяться в любых проступках и применял к ним наказания, которые варьировались от публичного унижения до сексуального насилия. Наказывая мужчин, лидер секты зачастую заставлял их «во искупление грехов» отдать ему своих жен и дочерей.

Кроме того, Бейтман постоянно путешествовал между Аризоной, Ютой, Колорадо и Небраской, выискивая несовершеннолетних девушек, которых считал возможным вовлечь в свою секту. Его задержали в августе 2022 года во Флагстаффе (Аризона) за рулем грузовика с прицепом. Кто-то из местных жителей сообщил полиции, что заметил детские пальцы, просунутые наружу между планками двери прицепа. Внутри, как выяснилось во время обыска при задержании, стояли диван и раскладные стулья, а также был оборудован самодельный туалет. Бейтман перевозил трех девочек в возрасте 11-14 лет.

Сначала лидер секты внес залог и вышел на свободу, но вскоре был снова арестован по обвинению в воспрепятствовании правосудию в федеральном расследовании. Из его дома в Колорадо-Сити органы опеки забрали девятерых детей, которые были переданы в приемные семьи. Восемь из них впоследствии сбежали и были найдены в сотнях километров — в штате Вашингтон, в автомобиле, которым управляла одна из взрослых «жен» Бейтмана.

Федеральные прокуроры уточнили, что соглашение о признании вины Бейтманом зависело от того, признают ли себя виновными все его соучастники. Оно также предусматривало возмещение ущерба в размере до $1 млн на каждую жертву и немедленную конфискацию всех активов секты.

Семь взрослых «жен» Бейтмана были осуждены за преступления, связанные с принуждением детей к сексуальной активности или воспрепятствованием расследованию основного дела. Некоторые признали, что содействовали похищению девочек, принуждали их становиться духовными «женами» Бейтмана, присутствовали при изнасилованиях и участвовали в групповом сексе с несовершеннолетними. Суд над еще одной сообщницей лидера секты запланирован на 14 января.

Адвокаты некоторых «жен» Бейтмана пытались оправдать их тяжелыми жизненными обстоятельствами. Один из них заявил, что его подзащитная воспитывалась участниками религиозного культа, считавшими «приемлемыми» сексуальные отношения с детьми, и была обманом «выдана замуж». Адвокат другой подсудимой отмечал, что его клиентка была принудительно «отдана» Бейтману другим мужчиной, чьей собственностью себя чувствовала и якобы не имела выбора.

Помимо этого, в ожидании приговора по тому же делу находятся двое братьев из Колорадо-Сити, которым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока за поездки между штатами с целью склонить или принудить ребенка к участию в сексуальной активности. Власти говорят, что один из них купил Бейтману два автомобиля Bentley, а другой — Range Rover.