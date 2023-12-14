Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в соцсети X (бывший Twitter).

РИА Новости со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана указывает, что Будапешт не участвовал в принятии решения начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС и по-прежнему считает эту инициативу «плохой».

Мишель также заявил, что статус кандидата на вступление в содружество получила Грузия. Кроме того, по словам главы Европейского совета, переговоры о вступлении в ЕС начнутся с Боснией и Герцеговиной, «как только [страной] будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства». Председатель Евросовета попросил комиссию предоставить отчет по этому вопросу к марту.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры по принятию Украины в Евросоюз в начале ноября. Bloomberg со ссылкой на близкие к источникам переговоры анонсировало это решение еще в сентябре.

ЕК отметила, что переговоры должны начаться сразу после того, как Киев выполнит поставленные перед ним условия. По данным Bloomberg, в их числе изменение законодательства по вопросам меньшинств, «деолигархизации», лоббизма и борьбы с коррупцией. Аналогичные требования выдвинули и Молдове.

Кроме того, агентство отмечало, что мнение Еврокомиссии должно получить одобрение лидеров стран Евросоюза на декабрьском саммите. Весь этот период ЕК следит за прогрессом Киева и Кишинева в выполнении условий, чтобы в марте представить странам-членам ЕС отчет по этому поводу.

Как указывал Bloomberg, после того, как лидеры стран ЕС рассмотрят рекомендации Еврокомиссии, украинским властям будет необходимо завершить реформы и привести внутренние законы в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях. Собеседники агентства утверждают, что этот процесс займет не менее десяти лет.