Жертвами вспышки заболеваемости вирусом Марбург в Руанде стали шесть человек, большинство из которых — сотрудники отделения интенсивной терапии местной больницы, передает ВВС. По данным издания, с момента подтверждения вспышки 27 сентября в стране выявлено 20 случаев заражения вирусом.

Министр здравоохранения Руанды Сабин Нсанзимана призвал население страны сохранять бдительность, почаще мыть руки водой с мылом или дезинфицирующим средством и незамедлительно сообщать врачам обо всех предполагаемых случаях заболевания. По словам чиновника, власти усиливают «наблюдение, тестирование и отслеживание контактов» для того, чтобы сдержать распространение болезни.

Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и Эбола. Название он получил по месту первой зарегистрированной вспышки, которая произошла в 1967 году в немецком городе Марбурге. Летальность этой геморрагической лихорадки достигает 88%.

Возбудитель передается людям от египетских летучих крыланов (фруктовоядных летучих мышей) — при посещении населенных ими пещер или при употреблении в пищу фруктов со следами мышиных выделений. Между людьми передача вируса происходит через контакт с жидкостями из организма больного.

Симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, диарея и рвота, а также — при тяжелом течении — внутренние кровотечения. Кроме того, через несколько дней после появления первых симптомов кожа больного может покрыться сыпью. На поздних стадиях развиваются желтуха и панкреатит, пациент стремительно теряет вес, у него развивается делирий и появляются другие нейропсихиатрические нарушения. В популярной литературе широко распространена информация о том, что лихорадка Марбург вызывает «кровотечения из отверстий тела», но фактически это явление наблюдается редко. Заболевание продолжается от одной до трех недель, после чего либо сходит на нет, либо заканчивается смертью больного.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специфических методов лечения или вакцины против геморрагической лихорадки Марбург не существует, но в настоящее время разрабатывается несколько препаратов для иммунотерапии против этой болезни.

В соседней Танзании вспышка заболеваемости лихорадкой Марбург была зарегистрирована в 2023 году, а в Уганде в 2017 году от этой болезни умерло три человека. Большинство вспышек произошло на территории Африки, однако происходили и завозные вспышки — в Германии и Югославии в 1960-х годах и в США и Нидерландах в 2008 году. Кроме того, два случая внутрилабораторного заражения вирусом Марбург произошли в новосибирском центре «Вектор».