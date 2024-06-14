В Липецкой епархии в разговоре с NEWS.ru заявили, что священнослужитель Игорь Ащеулов, сыновья которого, по версии следствия, хотели незаконно пересечь границу с Украиной и вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ), не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии с 2008 года.

«Он являлся клириком Липецкой епархии до 2008 года, с тех пор о нем ничего не известно», — заявили изданию в епархии.

Ранее Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело против трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. По версии следствия, братья пытались уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Им были предъявлены обвинения по статьям о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытке незаконного пересечения государственной границы России (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытке участия в деятельности организации, которая признана террористической в соответствии с законодательством России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).

В суде госагентству также сообщили, что дело троих братьев не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно», а потому будет рассмотрено в открытом режиме, однако дата предварительных слушаний по делу и формат их проведения еще не установлены.

Игорь Ащеулов был переведен в Липецкую и Елецкую епархии из Ставропольской и Владикавказской епархии в 2004 году, однако вскоре прихожане стали жаловаться на Ащеулова, так как его «поведение не соответствовало облику священнослужителя и он неоднократно нарушал распоряжения священноналичия», писало православное издание «Правмир».

В 2008 году Ащеулов «был почислен за штат» за самовольное оставление прихода указом митрополита Липецкого и Задонского Никона. За Ащеуловым осталось право перехода в любую другую епархию РПЦ, но он им не воспользовался.

В 2014 году комиссия из опеки посетила дом Ащеулова и забрала девятерых несовершеннолетних детей из-за «отсутствия условий для их проживания». Соседи священнослужителя говорили, что дети якобы голодают и не посещают школу. Спустя две недели несовершеннолетних вернули в семью, а Ащеулову выделили жилье в селе Озерки на время ремонта старого дома.