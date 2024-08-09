В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке украинских дронов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадали девять человек, на территории военного аэродрома начался пожар, повреждены объекты энергоинфраструктуры, несколько микрорайонов Липецка остались без света, идет эвакуация.

По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией Липецкой области было уничтожено 19 беспилотников.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Липецке и Липецком округе с 02:00 мск. Местные жители рассказывали телеграм-каналу SHOT, что над городом гремели взрывы, были слышны «звуки моторов в небе» и видны яркие вспышки.

В своем телеграм-канале Артамонов предупредил о «массированной атаке» БПЛА в 03:14 мск. Впоследствии липецкий губернатор сообщил о «детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений».

Около 03:30 в соцсетях начали появляться кадры с мощным пожаром, местные жители утверждали, что это горящий аэродром. Региональное управление МЧС пояснило, что в результате атаки дронов на военном аэродроме произошло возгорание.

Кроме того, дроны повредили «объект энергетической инфраструктуры», из-за чего в регионе было нарушено электроснабжение, добавил Артамонов. По его словам, к 05:45 мск подача электроэнергии восстановилась.

В Липецке и Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Из четырех населенных пунктов эвакуируют жителей более 400 домовладений. Некоторые, как уточнил губернатор, предпочли остаться в своих домах и спрятаться в подвалах. В эвакуируемых населенных пунктах — Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка — выставлена охрана для защиты имущества. На время действия «красного» уровня опасности приостанавливалось движение пассажирского транспорта.

По предварительным данным, в результате атаки дронов пострадали девять жителей Липецкой области. Всем им, заверил Артамонов, «оказывается помощь в больницах Липецка». В областном центре открыты пункты временного размещения эвакуированных жителей сельских населенных пунктов.

В ходе атаки губернатор обращался к населению региона с настоятельной просьбой не публиковать в социальных сетях и мессенджерах фото и видео с последствиями атак беспилотников.

«Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и свои семьи», — предупреждал глава области.

Кроме того, Артамонов прокомментировал появившиеся в соцсетях и мессенджерах «призывы покидать Липецк», заверив, что эти сообщения «рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку». «Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — посоветовал липецкий губернатор.

По итогам ночной атаки дронов областные власти решили отменить все развлекательные мероприятия в регионе. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности, сообщил Артамонов.