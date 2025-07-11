При атаке в Липецкой области погиб один человек, еще один пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, в ночь на 11 июля на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Артамонов.

Губернатор отметил, что на месте ЧП находится глава района, задействованы все оперативные службы. Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В 06:28 глава региона сообщил об отбое красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на территории Ельца и Елецкого района. При этом он отметил, что сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области. В 06:59 Артамонов объявил об отмене желтого уровня опасности.

Минобороны России позже сообщило, что в течении прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских дронов: 53 — над Курской, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской областями, по 11 дронов — над территориями Орловской области и Московского региона. Кроме того, 7 БПЛА уничтожили над Крымом, по 4 — над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, по 2 — над Ростовской и Калужской областями.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил накануне вечером, что в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся склад. По словам главы региона, жертв и пострадавших не было.