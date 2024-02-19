Акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен» по решению Октябрьского районного суда Липецка полностью взысканы у собственников и переданы государству. Об этом сообщается на странице судебной системы Липецкой области в соцсети «ВКонтакте».

Иск о передаче акций предприятия в госсобственность подавал заместитель генерального прокурора. Его требования касались также акций ООО «Рошен» — 94,9976% уставного капитала в собственности украинской «Центрально-Европейской кондитерской компании» и 5-процентной доли гендиректора фабрики Олега Казакова.

В Октябрьском райсуде пояснили, что в соответствии с требованием генпрокурора была изъята 128 970 771 акция липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (АО), не уточнив, какая это доля.

Кроме того, по решению суда на российской территории запрещена деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.

«Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению. Может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в установленные законом сроки», — говорится в пресс-релизе судебной системы Липецкой области.

Весной 2015 года корпорация Roshen сообщила об аресте имущества липецкой фабрики на 2 млрд рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенническом хищении 180 млн рублей, которые были возвращены «Рошену» из госбюджета в счет возмещения НДС. В рамках следствия на фабрике и в нижегородских офисах стройфирмы НПФ «Металлимпресс» были проведены обыски.

Следствие пришло к выводу о том, что в 2012-2013 годах липецкая фабрика и нижегородская стройфирма направили в межрегиональную налоговую инспекцию по Липецкой области поддельные документы. Из них следовало, что в 2012 году «Металимпресс» якобы проводил для «Рошена» строительные работы стоимостью свыше 1 млрд рублей. На основании этих документов компании потребовали возместить им НДС на сумму более 180 млн рублей.

На 2013 год пришелся пик производства липецкой фабрики, она выпускала свыше 12 тонн кондитерских изделий в месяц. На корпорацию Порошенко приходилось 7-8% российского кондитерского рынка. Зарплата сотрудников предприятия достигала почти $1 тысячи по текущему курсу, что было существенно выше среднего заработка по региону. В 2017 году фабрику законсервировали, а производство остановили. В годовом отчете компании говорилось, что это произошло «в силу влияния геополитических факторов».

В 2018 году Олег Казаков рассказывал в интервью, что с фабрики вывозят все, что может пригодиться на украинских предприятиях Roshen, но при этом подчеркивал, что речь не идет о масштабной переброске оборудования.

В последние годы ООО «Рошен» пыталось отсудить у одноименного липецкого предприятия 892,6 млн рублей по договорам займа, заключенным между двумя компаниями в период с 2014 по 2019 годы. Сторона истца утверждала, что фабрика не вернула половину одолженной суммы. Однако летом 2023 года Арбитражный суд Липецкой области отклонил иск, поданный еще в 2022 году.