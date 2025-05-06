Лайнер Airbus A-319 не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за лисы рядом со взлетно-посадочной полосой (ВПП), сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 5 мая, судно выполняло рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск. Во время посадки лайнера недалеко от взлетно-посадочной полосы была обнаружена лиса. В итоге по команде диспетчера самолет ушел на второй круг.

Судно приземлилось на 20 минут позже запланированного времени, передает АСТВ. Приземление произошло успешно, никто не пострадал.

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», Airbus A-319 принадлежит авиакомпании «Аврора». Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности на воздушном транспорте.

Ранее самолет ушел на второй круг из-за лисы на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково. Инцидент произошел 2 мая с рейсом, летевшим из Оренбурга в Санкт-Петербург. Судно успешно приземлилось после того, как ВПП осмотрели орнитолог и аэродромная служба.