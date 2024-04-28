В Дагестане уже почти три месяца ищут 22-летнюю студентку из Северной Осетии Анну Цомартову. Она пропала в начале февраля после соревнований по тайскому боксу в Каспийске. Последний раз девушку видели на берегу Каспийского моря, на территории ведомственного санатория ФСБ. В распоряжении RTVI оказались последние видеозаписи, на которых спортсменка запечатлена перед своим исчезновением. Подробности этой истории ― в нашем материале.

Анна Цомартова училась на третьем курсе Ростовского юридического института МВД. В начале февраля она приехала в республику на первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по муай-тай.

Девушка проиграла бой в полуфинале, уступив сопернице из Ставропольского края. По словам родственников спортсменки, это было ее первое поражение за десять лет, писала Baza.

10 февраля около 16:30 Цомартова вышла из дворца спорта имени Али Алиева, где проводился турнир, и отправилась на побережье Каспийского моря. По данным управления уголовного розыска МВД Дагестана, в последний раз ее видели в 18:37 на берегу моря.

В ту же ночь мать спортсменки Диана Цомартова обратилась в полицию Дагестана с заявлением о пропаже дочери.

Глава пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева писала в своем телеграм-канале (сейчас этих сообщений там нет), что Цомартова «очень тяжело переживала» из-за своего проигрыша.

«Девушка, уходя, попрощалась со своим братом, обняла его, попросила передать маме, что она очень ее любит, ничего из личных вещей не взяла, накинула куртку и ушла к морю», ― рассказала представитель ведомства.

В поисках Цомартовой задействованы МВД, МЧС, водолазы, спасательная авиация, волонтеры, сотрудники погрануправления и Росгвардии, а также добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

По факту исчезновения Цомартовой возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Такая практика дает правоохранителям широкие полномочия при розыске пропавших.

Согласно отчету Следственного комитета по Дагестану от 23 апреля, за два с лишним месяца следователи допросили 180 человек, изучили записи с 34 видеокамер и назначили по ним судебные экспертизы, осмотрели десятки документов и предметов, 15 участков местности. Сотрудники СК, МЧС и МВД каждую неделю осматривают побережье Каспийского моря и прилегающих территорий, добавили в ведомстве.

Что сняли камеры видеонаблюдения и очевидцы

Согласно ориентировке, опубликованной Следственным комитетом по Дагестану, Цомартова в день исчезновения была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки. Примерный путь спортсменки удалось установить по камерам видеонаблюдения и по роликам случайных свидетелей.

По словам матери Цомартовой, ничего необычного в том, что Анна ушла на прогулку в одиночестве, не было. Она «любит гулять одна, побыть где-то в уединенном месте, подумать, порефлексировать», рассказала женщина РИА Новости.

Из записей с камер видеонаблюдения следует, что после своего ухода из дворца спорта девушка прошла 2,5 км вдоль берега моря, добралась до забора санатория ФСБ «Дагестан», миновала его и сидела на пирсе около 40 минут, сообщила мать спортсменки.

В феврале телеграм-канал Shot опубликовал видео, снятое очевидцами, на кадрах человек в черном спортивном костюме с капюшоном и белых кроссовках идет по берегу моря к каменной насыпи. Затем он заходит в воду по колено и начинает карабкаться вверх по камням. Видео было снято со спины. Пол человека трудно определить, на видео слышно, что автор ролика кричит: «Алё, ты куда?»

В разговоре с Mash Gor автор видео рассказал, что каменную насыпь можно было обойти, но девушка «почему-то выбрала путь через камни», а затем направилась в сторону смотровой площадки.

«Последний раз, говорят, по съемкам камер, она стояла за смотровой площадкой, на берегу моря на пляже. Там было <…> уже темно и дальше что было ― непонятно», ― рассказал мужчина.

В распоряжении RTVI оказалось несколько видео с камер наблюдения, на которых, предположительно, запечатлена Анна Цомартова. На одном из этих видео видно, как человек в черном костюме и белых кроссовках бежит вдоль берега моря, затем пролезает под забором на территорию санатория «Дагестан», для чего частично заходит в воду, а затем продолжает бег.

На других кадрах можно увидеть пустынный берег моря и каменную гряду, которая уходит на несколько метров в воду. На берег приходит фигура в черном, она подходит к краю гряды и остаётся там до наступления темноты.

Источник RTVI в правоохранительных органах сообщил, что записи были сделаны с помощью инфракрасных камер наблюдения. Эти камеры позволяют фиксировать движение даже при слабом освещении. Судя по видео, которые были предоставлены редакции, следует, что человек, который находился в море, не возвращался на берег.

По словам собеседника RTVI, глубина в этом месте составляет три метра с сильным подводным течением. «Водолаза в костюме потащило, когда обследовали», ― сказал он.

Версия о суициде и разногласия с МВД

По словам матери пропавшей спортсменки Дианы Цомартовой, в полиции Дагестана якобы «с самого начала решили», что Анна покончила с собой. В этом также пытались убедить ее родителей.

«Представитель республиканского управления МВД даже сделала официальное заявление, сообщив, что Аня попрощалась со мной перед той прогулкой. Но это полный бред. Мы обратились к руководству ведомства и в прокуратуру, поскольку считаем это клеветой», — заявляла в начале апреля мать девушки РИА Новости.

Цомартова обвинила в распространении «клеветнических статей» главу пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву. Она также пожаловалась на нее министру внутренних дел республики Абдурашиду Магомедову.

По словам матери спортсменки, Гариева, в частности, заявила, что Анна перед исчезновением «вела себя неадекватно и была в тяжелом психологическом состоянии». В обращении Цорматовой-старшей отмечается, что психологи дагестанского МВД, изучив материалы и опросив свидетелей, пришли к выводу, что в поведении девушки нет суицидальных наклонностей.

Гариева в свою очередь объяснила, что данные о состоянии «депрессии и отчаяния» у пропавших публикуются «для того, чтобы помогающие в поиске понимали всю серьезность конкретного случая». «Уточнение нюансов — это не оценка и не критика, это необходимость, способствующая тому, что фокус внимания будет сужен и направлен в нужное русло», — написала глава пресс-службы регионального МВД.

Цомартова утверждает, что ее дочь не была в подавленном состоянии, и считает, версию о суициде выдумкой.

«Конечно, ее могло расстроить поражение, но не настолько, чтобы сводить счеты с жизнью», — убеждена женщина.

Тот факт, что девушка заходила в воду в одежде и кроссовках, родителей не удивляет. «Для Анны пробежка, намокнуть, водоем… это все норма. Как для других получить удовольствие при походе в бар или [сходить] к соседям за сплетнями. Анна не боялась промокнуть», — объяснила мать спортсменки.

Отец девушки Николай Цомартов отметил, что неудача на соревнованиях в Каспийске была не первым проигрышем Анны в жизни.

«Она проигрывать умеет… Мы не исключаем роковую случайность какую-то, но суицид исключаем. Там [на видеозаписях] даже по движению видно, я ее хорошо знаю, что она идет не расстроенная, а злая», ― рассказывал он.

Версию о самоубийстве не разделяет и главный тренер сборной Северной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев, у которого Цомартова тренировалась с первого по 11-й класс.

«Мы с ней постоянно на соревнованиях разговаривали, после проигрыша была расстроенная, как и любой ребенок. Но чтобы пропасть или что-то сделать с собой — это нереально», — сказал он телеканалу «360».

Версия родителей

Родители спортсменки склоняются к тому, что Анну могли похитить. В частности, они утверждают, что на некоторых видео с камер наблюдения виден силуэт мужчины, который якобы некоторое время преследовал Анну, когда она шла по пляжу.

«Могли выслеживать ее. Я думаю, что к похищению мог быть причастен человек с большими ресурсами», — предположила Диана Цомартова в разговоре с «Комсомольской правдой» в начале апреля.

В беседе с «Газетой.ру» мать девушки выдвигала версию, что Анну либо похитили, либо «навредили ей настолько, что могли спрятать», причем уже «неживую». По мнению Цомартовой, ее дочь не знала, что зашла на территорию санатория ФСБ.

Сетка на берегу «была визуально как дряхлый вход в шатер», описывала женщина. По ее словам, дыру в сетке заделали только после исчезновения Анны, тогда же на заборе появилась и табличка с надписью о запрете входа.

«Она стояла у них на пирсе, не зная, где находится. Если вы сами не местный, вы не будете знать, что это территория ФСБ. <…> Она была в черном капюшоне, в черных вещах. <…> Прежде чем разобраться, кто она такая, они навредили ей. Когда уже поняли, кто она, было поздно открываться. <…> Пока лично полное ощущение, что ее где-то прячут», — сказала Цомартова в начале марта «Газете.ру».

Позже она опубликовала скриншоты видео с камеры наблюдения, установленной на частном доме между санаторием и мысом, где в последний раз видели Анну. По словам женщины, при изучении увеличенного изображения на кадрах можно увидеть человеческую фигуру на берегу недалеко от мыса, где в тот момент предположительно находилась девушка.

«Прошу не обсуждать больше, что там кто-то прыгнул или нет в воду. Согласно камерам санатория, на мысе до темноты и даже больше кто-то стоял», — написала Диана Цомартова в середине марта.

Спустя месяц в соцсетях разошлись видео низкого качества, якобы снятые в день исчезновения спортсменки на территории санатория «Дагестан». Ролики сопровождались комментариями «эксперта», который предположил, что на берегу находились несколько человек, и в одного из них могли стрелять.

Мать Цомартовой сочла эти записи провокацией, отметив, что они появились вскоре после того, как родители девушки обнаружили на других видео «силуэт неизвестного рядом с мысом, в непосредственной близости от Анны». «Конечно, не было никакого выстрела. Даже несмотря на шум моря, выстрел был бы услышан издалека», — написала Диана Цомартова.

В документальном фильме режиссера Елены Погребижской об Анне мать девушки призналась, что хотела бы верить в то, что спортсменку «забрали замуж». «Конечно, в мечтах, что куда-то ушла и кто-то замуж забрал. Лишь бы живая», — сказала она.

Версию о том, что Анна могла «сорваться» в море, родители отвергают.

«Мыс достаточно широкий, метра три шириной. В тот день и два дня после была абсолютно спокойная сухая погода. Камни были не скользкие, потому что не было брызг. Во-вторых, там местами глубина полметра. На наших глазах водолаз заходил на 30-40 метров в глубину и ему вода была по грудь. То есть там утонуть очень сложно при желании», — сказал отец девушки в фильме Погребижской.

Обращение к Путину и жалоба на бездействие следствия

В конце февраля отец пропавшей спортсменки опубликовал на сайте Change.org петицию с просьбой к президенту России Владимиру Путину принять участие в расследовании пропажи Цомартовой.

«Несмотря на то, что она пропала на особо охраняемой территории, до сих пор не установлено судьба и местонахождение Цомартовой Анны. Считаем, что для объективного расследования исчезновения <…> необходимо участие в расследовании президента РФ Путина В.В.», — говорится в петиции.

На момент написания материала петиция собрала 11 тыс. подписей. Родители девушки впоследствии еще несколько раз обращались с призывами к Путину вмешаться в ситуацию, а также перенаправить дело в Москву для дальнейшего расследования.

В начале марта мать Цомартовой сообщила в телеграме, что семья подала жалобу после ознакомления с материалами уголовного дела.

«Сказать, что у нас шок, не сказать ничего. Абсолютно ничего не сделано!» — заявила она.

В частности, как утверждала женщина, в санатории «Дагестан» не были проведены первичные следственные действия.

«Снятия смывов с машин, которые были на территории санатория ФСБ, баллистической экспертизы, биллинг звонков и нахождение машин — все это не было сделано, и не было зафиксировано, что одна камера не работала», — рассказывала Цомартова «Газете.ру».

В середине апреля Диана Цомартова записала видеообращение к президенту и правительству России, председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, заявив, что в деле нет «никаких сдвигов».

Семья объявила вознаграждение в 5 млн рублей за возвращение своей дочери. Днем 21 апреля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что руководитель ведомства поручил главе СУ СК по Дагестану доложить о ходе предварительного следствия по делу Цомартовой и установленных обстоятельствах.

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова в своем телеграм-канале призвала писать ей на личную почту, если «кто-то знает и боится сказать, где находится девушка», и гарантировала анонимность.