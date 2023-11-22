Литовские власти за год применения анкеты об отношении к украинскому конфликту признали угрозой для нацбезопасности республики более 2 тысяч граждан Росии и Беларуси. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на главу департамента миграции при МВД Литвы Эвелину Гудзинскайте.

В общей сложности, по словам чиновницы, соответствующие решения были вынесены в 2041 случае, причем из них лишь 397 касались россиян, а остальные 1644 — белорусских граждан.

Гудзинскайте напомнила, что специальная анкета была разработана после начала российской военной операции на Украине для тех, кто претендует на получение вида на жительство (ВНЖ) в Литве. Просители, не осуждающие действия России на украинской территории, автоматически получают отказ, пояснила литовская чиновница.

«Специальный вопросник стал дополнительным предохранением, помогающим установить иностранцев, пребывание которых в нашей стране несет угрозу безопасности», — утверждает директор департамента миграции.

Гудзинскайте уточнила, что некоторые россияне и белорусы при заполнении анкеты утаивают или искажают информацию, чтобы не представать в невыгодном свете и не потерять шансы на получение ВНЖ. Однако, по ее словам, все данные тщательно проверяются департаментом государственной безопасности и «другими структурами».

Если в процессе проверки выясняется, что информация в анкете не соответствует действительности, отвечавший на вопросы гражданин получает отказ в выдаче или продлении ВНЖ или получении национальной визы.