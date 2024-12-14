Сборная Литвы покинула чемпионат мира функциональному фитнесу в Будапеште после того, как ее участница Корнелия Дудайте надела майку с надписью «Сделаем Россию снова маленькой» и ее заставили сняться с соревнований. В мероприятии также принимали участие представители России и Беларуси.

«После первого выступления пришел организатор и попросил переодеться. Если я этого не сделаю, мне сказали, что либо меня удалят, либо всю сборную Литвы. Поскольку я не боялась, что меня снимут [с соревнований], но не хотела, чтобы ответственность за мои действия легла на всех литовских спортсменов, я сказала, что если им не понравится моя форма, то они должны меня официально снять», — сказала LRT Дудайте.

Она подчеркнула, что это была ее личная позиция, а не сборной. По ее словам, после своего отказа она получила официальное письмо, в котором говорилось, что если она перестанет носить эту футболку, то ее могут вновь допустить к соревнованиям.

«Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились. Насколько мне известно, остальные члены сборной решают, будут ли участвовать в мероприятии. Большая часть взрослых спортсменов решила не участвовать в чемпионате», — сказала спортсменка.

Дудайте также заявила, что организаторы мероприятия ничего не высказывали российским спортсменам, которые носили футболки с надписью «Россия», хотя правилами это запрещено.

«Даже комментаторы гонки, объявлявшие спортсменов, упоминали, что те из России. Другое дело, что им сказали, чтобы они оскорбились по поводу моей футболки. Я тогда спросила: как можно оскорбить нейтральных спортсменов, ведь официально Россия не участвует в этих соревнованиях. Ответа я не получила», — сказала она.

RT со ссылкой на отца участника сборной России Карима Янчинова пишет, что тот потребовал от организаторов дисквалифицировать Дудайте из-за ее футболки.

«Но они стали предлагать, чтобы она просто поменяла футболку. Я человек спокойный, но пришлось орать. Я лично считаю, что мы такие унижения терпеть не должны — даже ради медалей. Поэтому и поднял эту тему сразу», — сказал он.

Позднее Дудайте в своих соцсетях сообщила, что намерена уйти из рядов Литовской федерации функционального фитнеса. Сборная Литвы заявила, что решила сняться с соревнований из-за «халатного отношения организаторов в отношении политики “нейтрального флага”».

Международная федерация функционального фитнеса (iF3) заявила, что сожалеет о решении литовской команды официально покинуть мероприятие после первого дня состязаний. В организации отметили, что атлеты из России, выступавшие под независимым флагом, соблюдали все требования, включая «запрет на использование российских флагов или национальной символики во время соревнований».

«Однако название “Россия” было неправильно указано на карточках с именами спортсменов, и в течение некоторого времени в начале первого дня команда комментаторов называла этих спортсменов “российскими спортсменами”. Эти упущения были ошибкой iF3. <…> Когда были обнаружены эти ошибки, iF3 узнала о литовском спортсмене, надевшем футболку, которая, как считалось, нарушает пункт о спортивном поведении в своде правил iF3. Спортсмена попросили сменить футболку или покинуть мероприятие, поскольку iF3 требует от спортсменов всегда демонстрировать честность, спортивное поведение и уважение к другим участникам, официальным лицам и организаторам», — говорится в пресс-релизе.

В Федерации подчеркнули, что сожалеют об «упущениях», которые в итоге привели к снятию литовской сборной, и взяли полную ответственность за свою «неспособность четко отстоять аполитичный характер мероприятия». В организации пообещали, что подобное не повторится и призвали Литву принять участие в следующем чемпионате, который пройдет в 2025 году в литовском Друскининкае.