Литва запретила въезд для автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, но предусмотрела исключения на случай, если транспортное средство принадлежит обладателю гражданства ЕС. Об этом сообщила пресс-служба литовской таможни.

Белорусский Пограничный комитет ранее сообщил, что с 16 августа въезд в Литву запрещен для всех без исключения легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Запрет действует еще с 18 июля, однако до 16 августа он не касался транспортных средств, принадлежащих гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный или постоянный вид на жительство в странах ЕС, объяснили в ведомстве.

Тем не менее в день начала действия запрета литовская сторона продлила послабления, отметили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси.

Как рассказали в пресс-службе литовской таможни, разрешается въезд в Литву легковых автомобилей, «не предназначенных для продажи и принадлежащих гражданам Беларуси, имеющим действительную визу, выданную Литовской республикой, или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве» (цитата по «Интерфаксу»).

Помимо того, в Литву смогут въезжать автомобили, «принадлежащие гражданам государства-члена Европейского Союза, если они являются резидентами Белоруссии», добавили в литовской таможне. Управлять въезжающими в Литву автомобилями, в отношении которых будут действовать исключения, должны непосредственно их владельцы.

Находящиеся в Литве автомобили, зарегистрированные в Беларуси и не подпадающие под исключения, обязаны покинуть литовскую территорию до 18 января 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония запретили автомобилям с белорусскими номерами въезд на свою территорию в июле этого года, объяснив такое решение необходимостью снизить риск обхода санкций ЕС. Аналогичный запрет в отношении автомобилей с российскими номерами был введен еще в прошлом году.