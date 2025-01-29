Певица Лолита Милявская заявила о подготовке обращения в Следственный комитет (СК) из-за общественников, которые хотят помешать проведению ее выступлений. Об этом артистка рассказала РИА «Новости».

«Мы пока все собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди… Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать», — заявила певица.

Поводом для обращения в СК стала, в частности, рассылка сообщений в социальных сетях Удмуртии, где содержатся уничижительные высказывания в адрес певицы, а ее концерты называют «шабашами».

«У нас в городе собирается устроить свой шабаш известная своими высказываниями и поведением гражданка Израиля и певичка ртом Лолита. Во многих городах благодаря общественному мнению и неравнодушным гражданам ее концерты были отменены. Наша задача противостоять, времени остается немного, поэтому запускаем меры по информационному реагированию, не дожидаясь окончания праздника», — говорится в одном из сообщений, скриншот которого был опубликован в телеграм-канале РИА «Новости».

С целью отмены концертов общественники просят направить тексты своих обращений «во все официальные органы и в организацию, предоставляющую концертные площади», а также разослать их в группах, телеграм-каналах и мессенджерах Удмуртии «для обращения внимания населения на противодействие».

«21 апреля 2025 г. В 19:00 в ДК Аксион, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Ижевск, улица Максима Горького, 92 запланированы концерты певицы “Лолита” (настоящее имя — Лолита Марковна Милявская, гражданка Израиля) Считаю невозможным выступления этой артистки в России после ее участия в так называемой “голой вечеринке” проведенной Анастасией Ивлеевой <…>», — начинается текст одного из обращений.

Помимо этого, ранее артистка сообщила об отмене выступления в Кемерова, формальной причиной которого стал ремонт кабеля в зале.

«Из малоприятного: город Кемерово, например, прислал письмо, конечно же, с пометкой «Срочно», что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня, когда в один из них должен был состояться концерт», — рассказала она в своем телеграм-канале.

Помимо этого, под угрозой срыва также оказалось мероприятие в Новокузнецке, где администрация концертной площадки заявила об истекшем сроке действия паспорта безопасности объекта. Певица отметила, что в случае подобного форс-мажора зрителям должны быть возвращены деньги за каждый билет «до копейки».

В ноябре сообщалось о требованиях отменить концерты Лолиты на концертной площадке «МТС Live Холл» в Екатеринбурге со стороны активистов общественной организации «Русская община».