Отменить концерт певицы Лолиты Милявской в екатеринбургском «МТС Live Холл» губернатора Свердловской области призвали активисты общественной организации «Русская община». Видеообращение от их имени записал участник специальной военной операции с позывным Канелло.

По его словам, на отмене выступления Лолиты настаивает «патриотически настроенная общественность», которая считает артистку «русофобкой» и возмущена тем, что 27 ноября она будет выступать на крупнейшей концертной площадке Урала. Канелло напомнил, что ранее уже были отменены концерты певицы в Новосибирске, Перми, Омске, Ростове-на-Дону и нескольких подмосковных городах.

Представитель «Русской общины», обращаясь к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, отметил, что власти названных им населенных пунктов «услышали людей», а теперь очередь за администрацией крупнейшего мегаполиса Урала. Свою просьбу «Русская община» адресовала не только главе региона, но и министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной.

Канелло предупредил, что предоставление таким «гражданкам» как Милявская доступа к выступлениям в публичных местах может быть расценено как «протекция и солидарность с их позициями и высказываниями». По словам героя видео, пока участники СВО рискуют собой на поле боя, «в тылу снова начал происходить» беспредел.

«Владимир Путин, наш верховный главнокомандующий, выбрал политику сохранения семейных и традиционных ценностей. А ярая русофобка и извращенка Лолита в это время проводит концерты в российских городах», — возмутился мужчина.

Лолита Милявская столкнулась с проблемами после участия в скандально известной «голой вечеринке», которую в конце 2023 года устроила блогер и актриса Анастасия Ивлеева. Вскоре после того, как присутствовавших на этом мероприятии публично осудили, концерты певицы стали отменять, а фрагменты с ее участием — вырезать из передач на федеральном ТВ.

Лолита записала видеообращение, в котором сообщила, что давно оказывает помощь жителям Донбасса, но никогда этого не афишировала. Артистка добавила, что активно участвовала в восстановлении храма в одном из новых регионов России.