Певица Лолита Милявская планирует восстановить храм на одной из новых территорий России. Об этом она рассказала в видеообращении в своем телеграм-канале.

По словам певицы, ее большой гастрольный тур по России полностью отменен по инициативе «общественников», которые посчитали ее «недостаточно раскаявшейся» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Она отметила, что после этого мероприятия ей стали поступать грубые обращения и «пожелания».

«Мне так хотелось сказать: побойтесь бога. Именно поэтому я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так — я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете чему радоваться», — сказала Лолита.

Она также обратилась к «общественникам» с вопросом, где они были в предыдущие годы ее карьеры. Лолита отметила, что на протяжении своей творческой деятельности часто посещала госпитали, выступала перед пациентами, покупала для них аппаратуру и помогала в сборе средств на операции нуждающимся.

По словам певицы, она одной из первых отправилась выступать перед бойцами в Донецке и Луганске. Лолита подчеркнула, что писала про это, но общественникам тогда «было неинтересно», а сейчас у них появилось «желание видеть людей раздавленными».

Накануне, 13 февраля, стали появляться сообщения о массовой отмене концертов Лолиты в разных российских городах. Издание 59.ru со ссылкой на представителя концертной площадки сообщил об отмене выступления в Перми. Позже также появились сообщения об отмене в Екатеринбурге и Тюмени. Нне состоятся концерты также в Новосибирске, Омске, Кургане и Московской области. Телеграм-канал SHOT писал, что будет отменен весь гастрольный тур певицы.

В тот же день певец Филипп Киркоров посетил Горловку (ДНР). Он выступил перед пациентами и сотрудниками местной больницы, вручил им памятные подарки. Кроме того, Киркоров выложил на свою страницу в Instagram (принадлежит Meta*) фотографию разрушенного концертного зала ДК «Шахтер». По словам артиста, именно в этом зале впервые прозвучал его первых хит «Атлантида».

«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — написал Киркоров.

Филипп Киркоров и Лолита Милявская стали участниками «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которое прошло в столичном клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Кадры с вечеринки вызвали возмущение, после чего знаменитости, появившиеся на фотографиях, столкнулись с отменами концертов, отказом от телеэфиров и контрактов, а также судебными исками.

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