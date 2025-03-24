Наркодилеры все чаще нанимают «спортиков» для избиения «кидал» или клиентов-неплательщиков, пишут «Известия». По данным издания, за легкие побои заказчик может заплатить свыше 30 тыс. рублей, а за пытки жертвы — от 130 тыс.

Один из последних случаев привлечения «спортиков» (то есть физически крепких людей) произошел 12 марта — тогда четверо подростков убили закладчика в Бутовском лесопарке Москвы, задержанным от 14 до 18 лет, отмечает газета.

Еще одного закладчика избили в столичном Битцевском парке в январе, он скончался в магазине. По данным издания, организатор нападения получил данные о жертве через Telegram от кураторов наркомагазина.

До этого «спортики» похитили и избили до смерти мужчину в Домодедово, уточняется в статье. Мать погибшего рассказала «Известиям», что задержали только исполнителей, заказчик на свободе. Еще один случай произошел в Новокузнецке, где молотком избили закладчицу, когда она вышла гулять с ребенком.

В материале отмечается, что по заданию наркошопов «бойцы» могут не только избивать указанных лиц, но еще и поджигать принадлежащие последним автомобили или подбрасывать их родственникам свиные головы. Свои действия они снимают на видео или фотографируют и отправляют заказчикам, после чего получают деньги.

По данным «Известий», с участием «спортиков» произошло не менее 20 случаев избиения людей в Москве, Подмосковье, Первоуральске, Березниках, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах.

Газета пишет, что в Telegram есть «множество каналов, где можно получить “подряд” на избиение закладчиков»: требуется лишь указать город, возраст и описать «опыт работы в указанной сфере».

В одном из наркомагазинов спросили у потенциального исполнителя: готов ли тот, например, «ломать пальцы и поджигать», действовать в пригороде, сколько человек в его команде и есть ли машина. Далее «работник» должен скачать специальное приложение, где будет указана локация с будущей жертвой.

Сами «спортики», как пишут «Известия», называют следующие расценки на свои услуги: от 34 тыс. рублей за «побои легкой степени», за среднюю тяжесть — 49 тыс., тяжкие (с применением биты и кастета) — 70 тыс. рублей. Есть и так называемые «эксклюзивные услуги»: например, вывоз в лес — 75 тыс., пытки — от 130 тыс., похищение и доставка заказчику — 100 тыс. рублей, а «более жесткие методы работы обговариваются индивидуально».

Как рассказал газете партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Егор Панин, «спортики», по сути, это своеобразная «служба безопасности» наркобизнеса. По закону их могут в том числе наказать за участие в преступной организации, за что предусмотрено лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до 3 млн рублей.