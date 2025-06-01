Великобритания ведет переговоры с США о покупке стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, способных нести тактические ядерные бомбы. Об этом сообщает The Sunday Times. По данным издания, Лондон решился на этот шаг из-за угроз со стороны России.

На какой стадии сделка, не уточняется. Если она состоится, то для Великобритании это станет самым значительным шагом в развитии ядерных сил со времен окончания холодной войны. Британские власти официально информацию об этих переговорах не подтверждали.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил The Sunday Times, что Лондону приходится приспосабливаться к «новой эпохе угроз», нависшей над страной.

«Мир определенно становится более опасным. Ядерные риски растут. Сейчас мы впервые сталкиваемся с серьезно возросшими рисками конфликта между государствами», — сообщил он.

Дальность полета F-35A составляет 1,4 тыс. км, что больше, чем у других вариантов F-35. В октябре 2023 истребители F-35A были сертифицированы в США для несения термоядерных авиабомб B61 — маломощных ядерных боеприпасов.

Сторонниками сделки выступают Хили, а также начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин и премьер-министр Кир Стармер. Сейчас у Великобритании есть четыре атомных подводных лодки типа Vanguard, на каждой из которых установлено по 16 пусковых установок для баллистических ракет Trident II с ядерными боеголовками Holbrook.

Правительство Великобритании также в рамках увеличения оборонных трат выделит £6 млрд ($8,1 млрд) на создание и закупку боеприпасов. Четверть этих средств пойдет на строительство шести новых военных заводов.