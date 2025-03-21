В результате пожара на электроподстанции лондонский аэропорт Хитроу временно закрыт, сообщает в соцсети Х пресс-служба воздушной гавани. По предварительным данным, работа будет прекращена до 23:59 21 марта по местному времени (02:59 22 марта по мск).

Как пояснили в пресс-службе, из-за возгорания в работе аэропорта могут возникнуть серьезные сбои в ближайшие дни. Пассажиры предупреждены, что они не должны направляться в Хитроу до объявления о возобновлении его работы.

SkyNews передает, что пожар произошел в 2,4 км от аэропорта. Возгорание тушат 10 единиц техники и около 70 пожарных, эвакуированы были около 150 человек.

Из-за ЧП отключено электричество в нескольких тысячах зданий. Оператор Scottish and Southern Electricity Networks пояснил, что «масштабное отключение электроэнергии» затронуло потребителей в районах Хейса, Ханслоу и близлежащих районах.

Согласно данным Flightradar24, 120 воздушным суднам, которые направлялись на посадку в лондонский аэропорт, пришлось изменить маршрут.

Хитроу считается наиболее загруженным аэропортом в Европе. Он расположен в 25 км к западу от центрального Лондона, включает 5 терминалов: один грузовой и 4 пассажирских терминала.