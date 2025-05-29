В финальном матче Лиги Конференций английский клуб «Челси» одержал уверенную победу над испанским «Реал Бетисом». Матч состоялся в Вроцлаве 28 мая и закончился со счетом 4:1 в пользу англичан.

Открыл счет встречи игрок «Бетиса» Абде Эззалзули, однако во втором тайме англичане сравняли счет: на 65-й минуте мяч в сетку противника отправил Энцо Фернандес, за этим последовал мяч от Николаса Джексона (70-я минута) и Джейдон Санчо (83-я минута). Завершил разгром противника полузащитник Мойсес Кайседо под самый свисток на 90-й минуте.

«Во втором тайме мы были намного лучше, потому что изменили кое-что в тактике во время перерыва. Мы очень довольны. Трофей, который мы взяли сегодня вечером, сделает нас лучше», — рассказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

По информации спортивного журналиста Лукаша Бончека, общая сумма призовых, заработанных лондонцами за весь турнир, составила 22 млн евро.

Команда «Челси» впервые стала обладателем трофея Лиги Конференций. До этого английский клуб по два раза выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Андрей Сергеев