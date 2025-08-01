В Кировской области известный авиамоделист и конструктор-самоучка Владимир Трапезников получил тяжелые травмы при испытании самодельного вертолета и через несколько часов умер в больнице, ему было 88 лет. Об этом одним из первых сообщил телеграм-канал «Авиаторщина», позднее информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.

ЧП произошло около полудня 31 июля в 15 км от города Омутнинска рядом с деревней Залазна. По словам источника РЕН ТВ, свидетелями трагедии стали дочь Трапезникова и ее муж, которые снимали испытание на видео.

«Мужчина собрал вертолет и начал запускать его в поле. При наборе оборотов произошел взрыв: лопасти оторвались, и одна пробила пилоту-любителю голову», — рассказал собеседник телеканала.

Авиамоделиста отбросило взрывом на несколько метров. С тяжелой черепно-мозговой травмой его доставили на скорой помощи в Омутнинскую районную больницу, где пенсионер умер в тот же день около 17 часов, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района.

В связи со случившимся ведется доследственная проверка по ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, заявили агентству в региональном управлении Следственного комитета.

Кировская прокуратура, со своей стороны, ведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой могут быть приняты меры реагирования, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По данным канала «Авиаторщина», Трапезников не подавал заявку на использование воздушного пространства. Также канал написал, что в связи с инцидентом из аэропорта Кирова были готовы выслать поисково-спасательный вертолет Ми-8 со спасателями, однако их помощь не понадобилась.

Вдова испытателя Людмила Трапезникова в разговоре с RT предположила, что он смог бы выжить, если бы надел шлем, который ему недавно подарили летчики. По ее словам, она была на пути к месту испытания с фотоаппаратом, когда произошел взрыв.

«Не дошла буквально несколько сотен метров, услышала треск, удар. И вижу: Владимир лежит, а рядом зять. Он и снимал видео», — сказала женщина.

Она утверждает, что над самодельным вертолетом ее муж работал около трех лет и что предварительные испытания двигателя показали, что с ним «все отлично».

Людмила пояснила, что ее муж в молодости не сумел поступить в авиационное училище из-за нехватки одного балла, что стало его личной трагедией. Он работал водителем в леспромхозе, но всю жизнь мечтал о полетах и увлекался авиамоделированием.

Про конструктора-самоучку Владимира Трапезникова писал журнал «Техника — молодежи» и рассказывали в киножурнале «Панорама» — это было в 1985 году, когда он совершил полет на самодельном самолете. Он также стал героем документального проекта «Рожденные летать», пишет канал «112». Всего энтузиаст собрал пять моделей самолетов и вертолет, из-за которого погиб.