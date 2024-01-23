Житель Абакана, не желая расставаться с возлюбленной, обвинил ее в терроризме, в Красноярском крае полицейские спасли собаку из колодца, а в Челябинской области в четвертый раз эвакуируют одну и ту же школу. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

В центре Можги произошел порыв водопровода. Горожане сообщают, что в центре города образовался потоп. По данным ЖКХ, потоп произошел из-за аварии, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

После Крещения на берегу реки в Ростовской области нашли труп мужчины. По предварительным данным, мужчина ушел окунаться в водоем, пишет rostovgazeta.ru.

Нижегородская область

Скончалась 16-летняя ученица одной из гимназий в Нижнем Новгороде. Накануне ее смерти подросток якобы сорвала обшивку стола в классе, встала на парту и оторвала лампу со стены. Объяснить свои действия школьница не смогла, пишет newsnn.ru. После этого девочка якобы была расстроена ситуацией и отказывалась есть. Вечером 19 января ее начало тошнить, появились судороги. Мать подростка вызвала «скорую», но ребенок скончался.

Свердловская область

18-летнего жителя Екатеринбурга привлекли к административной ответственности за то, что он пристегнул тюбинг к своей машине ВАЗ и катал на нем людей, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

Дзержинский районный суд Оренбурга огласил приговор оренбуржцу, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, пишет 56orb.ru. Мужчина напал на ребенка в подъезде многоквартирного дома.

Тюменская область

Десятки автомобилей застряли на зимнике Лайтамак — Тобольск в Тюменской области. Как пишет nashgorod.ru, причиной стала сильная метель. В снежном плену люди провели более шести часов, в некоторых машинах были дети.

Приморский край

Во Владивостоке шквалистый ветер срывает крыши зданий и сбивает с ног прохожих. Как пишет vostokmedia.com, третьим из пострадавших за день строением стал МГУ имени Невельского. Часть конструкции вырвало, а в здании осталась огромная дыра.

Новосибирск

Музыкант Slava Marlow едва не сгорел в отеле Новосибирска, пишет atas.info. По словам исполнителя, в его номере внезапно загорелся включенный обогреватель и он проснулся среди дыма.

Челябинская область

В Челябинской области в четвертый раз эвакуируют одну и ту же школу. Как пишет kursdela.biz, «минируют» якобы каждое утро. Детей отпускают домой, а тех, кого родители не забирают, отводят в местный ДК.

Хакасия

Житель Абакана, не желая расставаться с возлюбленной, обвинил ее в терроризме. Как пишет newkhakasiya.online, он позвонил в красноярский аэропорт Емельяново и рассказал полицейским, что его сожительница везет с собой взрывчатку. Полицейские задержали женщину, но взрывчатых веществ у нее не нашли.

ХМАО

Фельдшеры скорой помощи из Нижневартовска приняли роды по дороге в медучреждение. Как пишет muksun.fm, вызов поступил ночью, а активная родовая деятельность у пациентки началась во время движения. Все прошло благополучно. Маму с новорожденным доставили в больницу и передали в руки специалистов перинатального центра.

Белгородская область

Два частных дома были разрушены при новом обстреле Белгородской области. Как сообщает bel.ru, днем 22 января под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. В результате никто не пострадал, но в двух домовладениях были повреждены кровля, фасад и заборы.

Пермский край

В Прикамье спасатели помогли рыбакам, которые начали проваливаться под лед. Как пишет properm.ru, в экстренные службы звонил сам рыбак — вместе с ним на льду была жена. Мужчина пояснил, что они находятся в 100 м. от берега.

Приморский край

В Приморском крае спасают найденного детеныша рыси. Как пишет zr.media, животного нашли еще 4 октября в крайне тяжелом состоянии. Специалисты сообщают, что их подопечная все еще нуждается в постоянном уходе и наблюдении. Вернуться в дикую природу почти годовалому котенку уже не светит, животному подыскивают дом.

Красноярский край

В Красноярске полицейские спасли упавшего в колодец пса. Как пишет prmira.ru, двое патрульных для проверки документов остановили водителя — во время разговора они услышали, что где-то рядом с ними скулит собака. Звук шел из открытого канализационного люка и полицейские увидели в глубине колодца собаку. Один из патрульных спустился вниз, а второй приготовил буксировочную стропу. В спасении помогал остановленный водитель.