Расчеты «Искандер-М» ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на военном аэродроме «Миргород» в Полтавской области. В результате были уничтожены пять Су-27, еще два самолета-истребителя, находящихся на ремонте, получили повреждения, сообщило 2 июля Минобороны России. Российские провоенные телеграм-каналы приводят более скромные оценки последствий удара, но тем не менее называют его результат «лучшим с начала СВО».

Российские военные нанесли удар по аэродрому «Миргород» (140 км от линии соприкосновения) в понедельник, 1 июля. В этот день местные мониторинговые телеграм-каналы писали о звуках взрывов в окрестностях Миргорода.

До этого Минобороны отчиталось, что 1 июля российские военные поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, инфраструктуру военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также «скопления живой силы противника» в 124 районах.

Как пишут «Известия», операторы разведывательных беспилотников несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Миргороде.

«После того как там скопилось существенное число самолетов, информация была передана ракетчикам, и они направили туда «Искандер-М»», — сообщает издание.

По утверждению газеты, военнослужащие ВСУ «спешно попытались вывести уцелевшие самолеты, но их ждала вторая ракета, которая вновь поразила цели».

Издание «Страна.ua» приводит сообщение украинского провоенного телеграм-канала «Николаевский Ванек». Комментируя удар по аэродрому в Миргороде, он раскритиковал командиров ВСУ, которые «держат борты на открытом небе», когда над ними летает разведдрон.

«Ничему бараны не учатся. <…> И в очередной раз ни один «великий командир» на местах, который в критические моменты не принимает нормальные решения, не понесет ответственности», — пишет «Ванек».

Российские телеграм-каналы также обратили внимание, что ВСУ с целью ввести в заблуждение российскую разведку нарисовали на стоянках контуры истребителей Су-27. «Ранее аналогичным образом ВС РФ пытались дезинформировать спутниковую группировку НАТО», — отметил «Рыбарь».

«Лучший результат с начала СВО»

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны утверждает, что в результате удара по аэродрому в Миргороде было уничтожено два Су-27.

«Еще четыре борта накрыли кассетными боеприпасами, причем с высокой вероятностью как минимум часть неремонтнопригодна», — утверждается в публикации канала.

В свою очередь, Fighterbomber пишет об уничтожении четырех Су-27 и повреждении еще двух истребителей.

Вывод из строя сразу шести боевых самолетов ВСУ «Рыбарь» назвал «лучшим результатом с начала СВО». Автор публикации предположил, что в результате удара украинская сторона понесла потери в летном и инженерно-техническом составе.

Потери техники в результате удара по аэродрому в Миргороде подтвердил бывший спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в своем фейсбуке (принадлежит Meta*).

«К сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород <…> Удар был. Есть определенные потери», — написал он. По словам Игната, военно-воздушные силы Украины делают все возможное, чтобы предотвращать подобные атаки.

О предыдущем «результативном» ударе «Искандерами» по аэродрому в Миргороде военные корреспонденты и блогеры сообщали в середине июня. На снятых дроном-разведчиком кадрах, опубликованных военкором ВГТРК Андреем Руденко, виден взрыв вблизи стоянки самолетов. На видео они размещены без каких-либо укрытий.

По данным «Рыбаря», в результате этого удара был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, а расположенные вблизи него самолеты, предположительно, ««накрыты» осколками не были и повреждений не получили».

Комментируя видео с июньским ударом по аэродрому в Миргороде, издание «Страна.ua» отметило, что российские беспилотники-разведчики «продолжают действовать в достаточно глубоком тылу ВСУ».

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