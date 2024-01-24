Депутат госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предлагает лишить иноагентов возможности переоформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц. Законопроект планируется внести в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах, подтвердили RTVI в пресс-службе депутата.

«Хотим включить положение в иноагентское законодательство, чтобы для переоформления любого имущества иноагенту лично пришлось бы приехать в Россию. Никаких нотариальных доверенностей больше. Как писал Федор Достоевский, русские люди не умеют и не могут долго ненавидеть, потому что они всечеловечны. Мы сегодня проявляем доброту. Мы только спустя два года принимаем закон, который должны были принять еще в марте 2022 года», — пояснил Луговой 24 января во время рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за дискредитацию армии по корыстным мотивам.

На сегодняшний день иноагенты и так существенно ограничены в правах. Так, после внесения поправок в законодательство летом 2022 года, они потеряли возможность заниматься просветительской деятельностью, производить информационные материалы для несовершеннолетних, участвовать в качестве эксперта при проведении государственной экологической экспертизы, получать государственную поддержку, в том числе и для творческой деятельности.

Также иноагенты не могут работать на государственной и муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий и наблюдателями на выборах, выступать организаторами публичных мероприятий.

Кроме того, иноагентам запрещено инвестировать в стратегические предприятия в России, пользоваться системой упрощенного налогообложения, а также вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.