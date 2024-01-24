Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки о Вооруженных силах России. Соответствующая карточка появилась в электронной базе нижней палаты парламента. Документ поддержали 395 депутатов, трое парламентариев проголосовали против.

Комментируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что существующих мер «борьбы» с теми, на кого распространяется действие инициативы, недостаточно. Ранее он уточнял, что речь идет в том числе о деятелях культуры, которые «поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».

«Они живут безбедно, <…> получают гонорары от российских граждан, направляют эти средства на поддержку нацистского режима <…> и позволяют себе публично лить грязь на нашу страну», — говорится в сообщении председателя нижней палаты парламента.

По словам Володина, законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности и имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России. Кроме того, станет возможным по решению суда лишать почетных званий. Такие меры, по мнению Володина, позволят противодействовать тем, кто «совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов».

За что, согласно законопроекту, предусмотрена конфискация имущества: распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК),

публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и нарушению целостности России (ст. 280.1 УК),

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК),

призывы к введению санкций (ст. 284.2 УК),

реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК) и др.

В середине января RTVI узнал, что правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила проект отзыва на инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в разговоре с «Коммерсантом» называл законопроект неуместным, а содержащиеся в нем нормы — избыточными.

Депутат Госдумы Алексей Чепа утверждал, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии рассчитан не на обычных граждан, а на блогеров, которые зарабатывают на распространении информации.