Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии рассчитан не на обычных граждан, а на блогеров, которые зарабатывают на распространении информации. Об этом заявил «Ленте.ру» соавтор документа, депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, законопроект вносится, чтобы «поднять ответственность» для «непонятных блогеров», которые «во-первых, оскорбляют, во-вторых, льют воду на чужую мельницу и совершают недопустимые в сегодняшней ситуации действия».

«Это рассчитано не на простых людей, которые в переписке между собой что-то написали, а на тех блогеров, которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию. Им неважно, что делать, как делать, где выступать, голым плясать или что-то писать, — что угодно, лишь бы заработать денег», — сказал Чепа.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесли в Госдуму 22 января. Документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Также законопроект расширяет перечень статей УК, по которым можно лишать почетных званий и госнаград за:

фейки о военных и их публичную дискредитацию,

публичные призывы к экстремизму,

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против целостности России,

призывы к санкциям против России и ее граждан,

помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует,

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства,

реабилитацию нацизма.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его реализация «направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».

20 января председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект о «необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».