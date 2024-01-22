Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесен в Госдуму. Карточка документа (№ 533912-8) опубликована в базе нижней палаты парламента.

Документ подразумевает дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4).

Согласно проекту, конфискация имущества также предусмотрена за призывы к введению санкций (ст. 284.2 УК), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК), призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и нарушение других статей.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил «Интерфаксу», что закон о конфискации имущества за фейки об армии не будет иметь обратной силы.

О том, что правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству, RTVI узнал еще 15 января.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 января также писал в телеграм-канале об обсуждении вопроса «о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».

По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или другое имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, а также по решению суда лишать почетных званий.

В 2022 году УК был дополнен еще несколькими отдельными «диверсионными» статьями — это 281.1 (Содействие диверсионной деятельности), 281.2 (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (Организация диверсионного сообщества и участие в нем). Призывы к совершению описанных в них деяний тоже планируется сделать уголовно наказуемыми.