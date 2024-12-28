Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди помилованных 11 женщин и девять мужчин. По данным БЕЛТЫ, 14 осужденных имеют хронические заболевания, у 10 человек есть дети, одна женщина имеет четверых детей. Имена этих людей и подробности их уголовных дел не приводятся.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», — пишет агентство.

В начале декабря Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. Тогда среди помилованных оказались 11 женщин и 18 мужчин. В их числе шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида и 15 человек с хроническими заболеваниями.

В ноябре белорусский лидер подписал указ о помиловании 32 человек. Всего с начала августа глава Беларуси помиловал 209 человек.

В марте СМИ Беларуси писали со ссылкой на замначальника управления Следственного комитета по Минску Андрея Гриба, что после протестов 2020 года только в столице было возбуждено более 7400 уголовных дел за «экстремизм».

Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после объявления итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко одержал победу с результатом 80,1%. По официальным данным ЦИК, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

На улицы страны вышли сотни тысяч белорусов, протесты переросли в столкновения участников акций с силовиками, несколько человек погибли. ЕС, США, Канада, Великобритания и Украина по итогам выборов 2020 года отказались признавать легитимность Лукашенко.